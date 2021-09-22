https://sputnik-georgia.ru/20210922/defitsita-koek-v-klinikakh-bolshe-net--glava-minzdrava-gruzii-259800260.html
Дефицита коек в клиниках больше нет – глава Минздрава Грузии
Дефицита коек в клиниках больше нет – глава Минздрава Грузии
Проблем с госпитализацией в Грузии пока нет, но тревогу вызывает низкий показатель вакцинации среди лиц старше 60 лет 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T15:09+0400
2021-09-22T15:09+0400
2021-09-22T15:22+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0b/252559396_0:25:1868:1076_1920x0_80_0_0_f07ee08e1bb58aac2d9180b8eb55bbea.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В Грузии эпидситуация стабилизировалась – дефицита коек в больницах больше нет, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам."В больницах стабильное положение. На этом этапе у нас нет дефицита мест, однако мы сохраняем ту мобилизацию, которая была объявлена до этого", – сказала Тикарадзе.COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше, чем инфицированных>>Проблемы с госпитализацией ковид-пациентов возникли с середины июля, когда в стране началась четвертая и самая тяжелая волна коронавируса и суточный показатель инфицирования достигал 6 тысяч человек.Тикарадзе также коснулась темы обязательной вакцинации и заявила, что пока этот вопрос не обсуждается. Министр отметила, что в Грузии показатель вакцинации граждан старше 60 лет низкий, и для государства важно активизировать иммунизацию именно этой категории населения, поскольку они чаще всего попадают в реанимацию и становятся жертвами инфекции."В том случае, если мы максимально не охватим эту группу, у нас и во время следующей волны будут переполненные клиники и высокий показатель летальности", – заявила Тикарадзе, отметив, что на сегодняшний день показатель вакцинации среди лиц старше 60 лет составляет 21%.В Грузии по данным на 22 сентября сделано 1 686 412 прививок. Одной дозой вакцинированы 956 417 граждан, двумя дозами – 729 995 при численности населения страны 3,7 миллиона человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0b/252559396_200:0:1669:1102_1920x0_80_0_0_79b6edae9f91db5c0711b15e4e028f39.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Дефицита коек в клиниках больше нет – глава Минздрава Грузии
15:09 22.09.2021 (обновлено: 15:22 22.09.2021)
Проблем с госпитализацией в Грузии пока нет, но тревогу вызывает низкий показатель вакцинации среди лиц старше 60 лет
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В Грузии эпидситуация стабилизировалась – дефицита коек в больницах больше нет, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам.
"В больницах стабильное положение. На этом этапе у нас нет дефицита мест, однако мы сохраняем ту мобилизацию, которая была объявлена до этого", – сказала Тикарадзе.
Проблемы с госпитализацией ковид-пациентов возникли с середины июля, когда в стране началась четвертая и самая тяжелая волна коронавируса и суточный показатель инфицирования достигал 6 тысяч человек.
Тикарадзе также коснулась темы обязательной вакцинации и заявила, что пока этот вопрос не обсуждается. Министр отметила, что в Грузии показатель вакцинации граждан старше 60 лет низкий, и для государства важно активизировать иммунизацию именно этой категории населения, поскольку они чаще всего попадают в реанимацию и становятся жертвами инфекции.
"В том случае, если мы максимально не охватим эту группу, у нас и во время следующей волны будут переполненные клиники и высокий показатель летальности", – заявила Тикарадзе, отметив, что на сегодняшний день показатель вакцинации среди лиц старше 60 лет составляет 21%.
В Грузии по данным на 22 сентября сделано 1 686 412 прививок. Одной дозой вакцинированы 956 417 граждан, двумя дозами – 729 995 при численности населения страны 3,7 миллиона человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.