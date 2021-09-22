https://sputnik-georgia.ru/20210922/defitsita-koek-v-klinikakh-bolshe-net--glava-minzdrava-gruzii-259800260.html

Дефицита коек в клиниках больше нет – глава Минздрава Грузии

Дефицита коек в клиниках больше нет – глава Минздрава Грузии

Проблем с госпитализацией в Грузии пока нет, но тревогу вызывает низкий показатель вакцинации среди лиц старше 60 лет 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T15:09+0400

2021-09-22T15:09+0400

2021-09-22T15:22+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В Грузии эпидситуация стабилизировалась – дефицита коек в больницах больше нет, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам."В больницах стабильное положение. На этом этапе у нас нет дефицита мест, однако мы сохраняем ту мобилизацию, которая была объявлена до этого", – сказала Тикарадзе.COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше, чем инфицированных>>Проблемы с госпитализацией ковид-пациентов возникли с середины июля, когда в стране началась четвертая и самая тяжелая волна коронавируса и суточный показатель инфицирования достигал 6 тысяч человек.Тикарадзе также коснулась темы обязательной вакцинации и заявила, что пока этот вопрос не обсуждается. Министр отметила, что в Грузии показатель вакцинации граждан старше 60 лет низкий, и для государства важно активизировать иммунизацию именно этой категории населения, поскольку они чаще всего попадают в реанимацию и становятся жертвами инфекции."В том случае, если мы максимально не охватим эту группу, у нас и во время следующей волны будут переполненные клиники и высокий показатель летальности", – заявила Тикарадзе, отметив, что на сегодняшний день показатель вакцинации среди лиц старше 60 лет составляет 21%.В Грузии по данным на 22 сентября сделано 1 686 412 прививок. Одной дозой вакцинированы 956 417 граждан, двумя дозами – 729 995 при численности населения страны 3,7 миллиона человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19