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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210922/diana-arbenina-pandemiya-zadushila-talantlivykh-na-poverkhnost-vylezli-pustyshki-259801767.html
Диана Арбенина: "Пандемия задушила талантливых, на поверхность вылезли пустышки"
Диана Арбенина: "Пандемия задушила талантливых, на поверхность вылезли пустышки"
Охватившая мир пандемия коронавируса перекрыла кислород по-настоящему талантливым музыкантам, считает певица 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T15:40+0400
2021-09-22T15:40+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
диана арбенина
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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Российская певица, музыкант, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина высказалась о современных артистах, назвав некоторых "пустышками".В интервью "СтарХиту" артистка поделилась своими мыслями о пандемии и том, как она сказалась на музыкантах. По ее словам, в этот период появилась "молодая пена" артистов, которая вскоре сойдет."Пандемия задушила талантливых людей, потому что возможности расти и становиться на ноги у них не было. Если уж мастодонтов она согнула в три погибели, что говорить про начинающих, у которых элементарно нет средств, чтобы записать EP. И на поверхность, конечно же, вылетели эти самые пустышки. Но опять же, повторяю, это абсолютно не страшно: пустышки – они и есть пустышки, которые очень быстро заканчиваются, нет смысла на них даже обращать внимание", сказала Арбенина.Артистка подчеркнула, что ей бы очень хотелось, чтобы после этой "пены" появился кто-то действительно талантливый. "Неважно откуда, из Тик-Тока, из блогов, из космоса, но хочется, чтобы наш шоу-бизнес пополнялся", – подытожила музыкант.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес, диана арбенина

Диана Арбенина: "Пандемия задушила талантливых, на поверхность вылезли пустышки"

15:40 22.09.2021
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© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкДиана Арбенина. Фестиваль Esquire weekend
Диана Арбенина. Фестиваль Esquire weekend - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
/
Перейти в фотобанк
Охватившая мир пандемия коронавируса перекрыла кислород по-настоящему талантливым музыкантам, считает певица
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Российская певица, музыкант, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина высказалась о современных артистах, назвав некоторых "пустышками".
В интервью "СтарХиту" артистка поделилась своими мыслями о пандемии и том, как она сказалась на музыкантах. По ее словам, в этот период появилась "молодая пена" артистов, которая вскоре сойдет.
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкXXIII Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
XXIII Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
XXIII Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк
"Пандемия задушила талантливых людей, потому что возможности расти и становиться на ноги у них не было. Если уж мастодонтов она согнула в три погибели, что говорить про начинающих, у которых элементарно нет средств, чтобы записать EP. И на поверхность, конечно же, вылетели эти самые пустышки. Но опять же, повторяю, это абсолютно не страшно: пустышки – они и есть пустышки, которые очень быстро заканчиваются, нет смысла на них даже обращать внимание", сказала Арбенина.
Артистка подчеркнула, что ей бы очень хотелось, чтобы после этой "пены" появился кто-то действительно талантливый. "Неважно откуда, из Тик-Тока, из блогов, из космоса, но хочется, чтобы наш шоу-бизнес пополнялся", – подытожила музыкант.
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