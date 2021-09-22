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Диана Арбенина: "Пандемия задушила талантливых, на поверхность вылезли пустышки"
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© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov/
Охватившая мир пандемия коронавируса перекрыла кислород по-настоящему талантливым музыкантам, считает певица
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Российская певица, музыкант, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина высказалась о современных артистах, назвав некоторых "пустышками".
В интервью "СтарХиту" артистка поделилась своими мыслями о пандемии и том, как она сказалась на музыкантах. По ее словам, в этот период появилась "молодая пена" артистов, которая вскоре сойдет.
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкXXIII Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
XXIII Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov/
"Пандемия задушила талантливых людей, потому что возможности расти и становиться на ноги у них не было. Если уж мастодонтов она согнула в три погибели, что говорить про начинающих, у которых элементарно нет средств, чтобы записать EP. И на поверхность, конечно же, вылетели эти самые пустышки. Но опять же, повторяю, это абсолютно не страшно: пустышки – они и есть пустышки, которые очень быстро заканчиваются, нет смысла на них даже обращать внимание", сказала Арбенина.
Артистка подчеркнула, что ей бы очень хотелось, чтобы после этой "пены" появился кто-то действительно талантливый. "Неважно откуда, из Тик-Тока, из блогов, из космоса, но хочется, чтобы наш шоу-бизнес пополнялся", – подытожила музыкант.
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