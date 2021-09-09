https://sputnik-georgia.ru/20210909/ya-srazu-govoryu-chto-tupaya--ivleevu-obvinili-v-bezgramotnosti-259456437.html

"Я сразу говорю, что тупая" – Ивлееву обвинили в безграмотности

"Я сразу говорю, что тупая" – Ивлееву обвинили в безграмотности

Оказалось, Ивлеева не знала много чего из школьной программы и даже не постеснялась признаться, что незнание не мешает ей зарабатывать деньги 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T14:29+0400

2021-09-09T14:29+0400

2021-09-09T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Блогера Настю Ивлееву высмеяли после интервью с Ксенией Собчак – девушку обвиняют в необразованности и в незнании элементарных вещей.На днях вышло интервью Насти Ивлеевой с Ксенией Собчак, однако вряд ли блогер ожидала, что заострят подписчики внимание на "игре" Собчак. Блогер должна была ответить на элементарные вопросы школьной программы.К примеру, какая фамилия была у Петр I, кто автор произведения "Отцы и Дети", чем знаменита фамилия Джугашвили и другие.Отвечая на вопросы неправильно, Ивлеева сразу отметила: "Я сразу говорю, что тупая. Могу что-то не знать. Мне это не мешает жить и зарабатывать деньги".Пользователи Сети остались в недоумении от увиденного, оставляя свои комментарии под интервью."Эх, мы живем в мире, где уже давно богатый и популярный не равно образованный и интеллектуальный. Читайте люди книги, учитесь правильно и красиво выражать свои мысли. Не будьте, как Настя", "Необразованность дикая и лицемерие прет изо всех щелей", "Страшно, что с появлением СВОБОДЫ (денег) нет интереса и желания обрести свободу в плане образованности. Ну хоть постараться приблизиться к этому", – пишут пользователи.Читайте также:

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ксения собчак, настя ивлеева, российский шоу-бизнес