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"Я сразу говорю, что тупая" – Ивлееву обвинили в безграмотности
14:29 09.09.2021 (обновлено: 14:30 09.09.2021)
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНастя Иввлеева. Премьера проекта "Блогеры и дороги"
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Оказалось, Ивлеева не знала много чего из школьной программы и даже не постеснялась признаться, что незнание не мешает ей зарабатывать деньги
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Блогера Настю Ивлееву высмеяли после интервью с Ксенией Собчак – девушку обвиняют в необразованности и в незнании элементарных вещей.
На днях вышло интервью Насти Ивлеевой с Ксенией Собчак, однако вряд ли блогер ожидала, что заострят подписчики внимание на "игре" Собчак. Блогер должна была ответить на элементарные вопросы школьной программы.
К примеру, какая фамилия была у Петр I, кто автор произведения "Отцы и Дети", чем знаменита фамилия Джугашвили и другие.
Отвечая на вопросы неправильно, Ивлеева сразу отметила: "Я сразу говорю, что тупая. Могу что-то не знать. Мне это не мешает жить и зарабатывать деньги".
Пользователи Сети остались в недоумении от увиденного, оставляя свои комментарии под интервью.
"Эх, мы живем в мире, где уже давно богатый и популярный не равно образованный и интеллектуальный. Читайте люди книги, учитесь правильно и красиво выражать свои мысли. Не будьте, как Настя", "Необразованность дикая и лицемерие прет изо всех щелей", "Страшно, что с появлением СВОБОДЫ (денег) нет интереса и желания обрести свободу в плане образованности. Ну хоть постараться приблизиться к этому", – пишут пользователи.
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