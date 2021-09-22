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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210922/eto-katastrofa---glavnyy-epidemiolog-o-spade-vaktsinatsii-protiv-covid-19-v-gruzii--259815123.html
"Это катастрофа" - главный эпидемиолог о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии
"Это катастрофа" - главный эпидемиолог о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии
В последние дни в стране катастрофически сократилось число прививок, и это плохой знак, утверждает медик 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T21:50+0400
2021-09-22T22:09+0400
четвертая волна
новости
грузия
здравоохранение в грузии
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе обеспокоен снижением темпа вакцинации от коронавируса. В Грузии по данным на 22 сентября сделано 1 686 412 прививок. Одной дозой вакцинированы 956 417 граждан, двумя дозами – 729 995 при численности населения страны 3,7 миллиона человек. Дефицита коек в клиниках больше нет – глава Минздрава Грузии &gt;&gt;&gt;"Все мы озабочены, что после увеличения темпа вакцинации, когда появилась надежда, что мы поборем пандемию и не будет пятой волны или она будет более мягкой, произошло наоборот. В последние дни сократилось число вакцинированных. Катастрофически снизилось число первых прививок. Это катастрофа для страны", - сказал Церцвадзе. Ранее министр здравоохранения отметила, что в Грузии показатель вакцинации граждан старше 60 лет низкий и для государства важно активизировать иммунизацию именно этой категории населения, поскольку они чаще всего попадают в реанимацию и становятся жертвами инфекции. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, здравоохранение в грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

"Это катастрофа" - главный эпидемиолог о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии

21:50 22.09.2021 (обновлено: 22:09 22.09.2021)
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© Facebook / photo: press-service of the Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FBТенгиз Церцвадзе
Тенгиз Церцвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© Facebook / photo: press-service of the Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
В последние дни в стране катастрофически сократилось число прививок, и это плохой знак, утверждает медик
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе обеспокоен снижением темпа вакцинации от коронавируса.
В Грузии по данным на 22 сентября сделано 1 686 412 прививок. Одной дозой вакцинированы 956 417 граждан, двумя дозами – 729 995 при численности населения страны 3,7 миллиона человек.
Дефицита коек в клиниках больше нет – глава Минздрава Грузии >>>
"Все мы озабочены, что после увеличения темпа вакцинации, когда появилась надежда, что мы поборем пандемию и не будет пятой волны или она будет более мягкой, произошло наоборот. В последние дни сократилось число вакцинированных. Катастрофически снизилось число первых прививок. Это катастрофа для страны", - сказал Церцвадзе.

По его словам, население отказалось от вакцин. "В день 13 тысяч вакцин - это саботаж самих себя, в первую очередь в отношении тех людей, которые старше 60 лет и которые есть в каждой семье, близкие, родители", - сказал Церцвадзе.

Ранее министр здравоохранения отметила, что в Грузии показатель вакцинации граждан старше 60 лет низкий и для государства важно активизировать иммунизацию именно этой категории населения, поскольку они чаще всего попадают в реанимацию и становятся жертвами инфекции.
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