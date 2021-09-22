https://sputnik-georgia.ru/20210922/eto-katastrofa---glavnyy-epidemiolog-o-spade-vaktsinatsii-protiv-covid-19-v-gruzii--259815123.html

"Это катастрофа" - главный эпидемиолог о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии

"Это катастрофа" - главный эпидемиолог о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии

В последние дни в стране катастрофически сократилось число прививок, и это плохой знак, утверждает медик 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T21:50+0400

2021-09-22T21:50+0400

2021-09-22T22:09+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе обеспокоен снижением темпа вакцинации от коронавируса. В Грузии по данным на 22 сентября сделано 1 686 412 прививок. Одной дозой вакцинированы 956 417 граждан, двумя дозами – 729 995 при численности населения страны 3,7 миллиона человек. Дефицита коек в клиниках больше нет – глава Минздрава Грузии >>>"Все мы озабочены, что после увеличения темпа вакцинации, когда появилась надежда, что мы поборем пандемию и не будет пятой волны или она будет более мягкой, произошло наоборот. В последние дни сократилось число вакцинированных. Катастрофически снизилось число первых прививок. Это катастрофа для страны", - сказал Церцвадзе. Ранее министр здравоохранения отметила, что в Грузии показатель вакцинации граждан старше 60 лет низкий и для государства важно активизировать иммунизацию именно этой категории населения, поскольку они чаще всего попадают в реанимацию и становятся жертвами инфекции. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, здравоохранение в грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19