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https://sputnik-georgia.ru/20210922/evropa-namerena-predstavit-zakon-protiv-apple-259802688.html
Европа намерена представить закон против Apple
Европа намерена представить закон против Apple
Евросоюз уже много лет настаивает на принятии стандарта зарядного устройства, которым станет USB-C 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T16:10+0400
2021-09-22T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Евросоюз намерен представить законопроект, обязывающий производителей электроники использовать универсальный разъем для зарядки. О готовности Европейской комиссии к такому решению сообщает Reuters.Отмечается, что обсуждение законопроекта начнется 23 сентября. Евросоюз уже более десяти лет настаивает на принятии стандарта зарядного устройства, которым станет USB-C. По мнению европейских чиновников, он поможет сократить количество электронного мусора и будет удобен для пользователей.Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц &gt;&gt;&gt;То есть, в случае если большая часть производителей Android-устройств используют USB-C, то Apple, в случае принятия закона, придется отказаться от проприетарного разъема Lightning. Последний, правда, уже практически исчез из планшетов iPad, но остается безальтернативным для iPhone.Тем временем в самой компании Apple считают, что такой закон навредит отрасли. Он не только затормозит инновации и создаст массу электронных отходов, но и будет раздражать потребителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, евросоюз, apple, европа, экология

Европа намерена представить закон против Apple

16:10 22.09.2021
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© AFP / NICHOLAS KAMMКомпания Apple. Логотип
Компания Apple. Логотип - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© AFP / NICHOLAS KAMM
Евросоюз уже много лет настаивает на принятии стандарта зарядного устройства, которым станет USB-C
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Евросоюз намерен представить законопроект, обязывающий производителей электроники использовать универсальный разъем для зарядки. О готовности Европейской комиссии к такому решению сообщает Reuters.
Отмечается, что обсуждение законопроекта начнется 23 сентября. Евросоюз уже более десяти лет настаивает на принятии стандарта зарядного устройства, которым станет USB-C. По мнению европейских чиновников, он поможет сократить количество электронного мусора и будет удобен для пользователей.
Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц >>>
То есть, в случае если большая часть производителей Android-устройств используют USB-C, то Apple, в случае принятия закона, придется отказаться от проприетарного разъема Lightning. Последний, правда, уже практически исчез из планшетов iPad, но остается безальтернативным для iPhone.
Тем временем в самой компании Apple считают, что такой закон навредит отрасли. Он не только затормозит инновации и создаст массу электронных отходов, но и будет раздражать потребителей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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