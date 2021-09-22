https://sputnik-georgia.ru/20210922/evropa-namerena-predstavit-zakon-protiv-apple-259802688.html

Европа намерена представить закон против Apple

Европа намерена представить закон против Apple

Евросоюз уже много лет настаивает на принятии стандарта зарядного устройства, которым станет USB-C 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T16:10+0400

2021-09-22T16:10+0400

2021-09-22T16:10+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Евросоюз намерен представить законопроект, обязывающий производителей электроники использовать универсальный разъем для зарядки. О готовности Европейской комиссии к такому решению сообщает Reuters.Отмечается, что обсуждение законопроекта начнется 23 сентября. Евросоюз уже более десяти лет настаивает на принятии стандарта зарядного устройства, которым станет USB-C. По мнению европейских чиновников, он поможет сократить количество электронного мусора и будет удобен для пользователей.Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц >>>То есть, в случае если большая часть производителей Android-устройств используют USB-C, то Apple, в случае принятия закона, придется отказаться от проприетарного разъема Lightning. Последний, правда, уже практически исчез из планшетов iPad, но остается безальтернативным для iPhone.Тем временем в самой компании Apple считают, что такой закон навредит отрасли. Он не только затормозит инновации и создаст массу электронных отходов, но и будет раздражать потребителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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