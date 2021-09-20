https://sputnik-georgia.ru/20210920/vykhod-smartfonov-iphone-13-otkladyvaetsya-na-mesyats-259735939.html

Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц

Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц

Желающие приобрести iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T15:31+0400

2021-09-20T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. "Профессиональные" смартфоны iPhone 13 могут поступить в продажу позже, чем это обещала компания Apple на официальной презентации нового поколения смартфонов, пишет Gizmochina.Отмечается, что желающие приобрести iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок. Так, сайт Apple оценивает доставку для этих моделей в несколько недель, с 18 по 25 октября.Новый iPhone 13: цена, характеристики, когда будет в России >>>К примеру, в России пока смартфоны недоступны для оформления – предзаказы откроются 22 сентября, тогда и станут известны реальные сроки поставки трубок. Наиболее доступным станет iPhone 13 mini с накопителем 128 ГБ – такой смартфон обойдется в 69 990 рублей.Сообщается, что все новые iPhone оснащены процессором A15. Модели Pro получили дисплеи Super Retina XDR ProMotion с частотой 120 Гц. Также им досталась обновленная камера.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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