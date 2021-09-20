Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210920/vykhod-smartfonov-iphone-13-otkladyvaetsya-na-mesyats-259735939.html
Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц
Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц
Желающие приобрести iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T15:31+0400
2021-09-20T15:31+0400
россия
новости
в мире
сша
великобритания
iphone
смартфоны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259600397_0:162:3354:2048_1920x0_80_0_0_73e45d5dc184f3beb9f70e13bd333059.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. "Профессиональные" смартфоны iPhone 13 могут поступить в продажу позже, чем это обещала компания Apple на официальной презентации нового поколения смартфонов, пишет Gizmochina.Отмечается, что желающие приобрести iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок. Так, сайт Apple оценивает доставку для этих моделей в несколько недель, с 18 по 25 октября.Новый iPhone 13: цена, характеристики, когда будет в России &gt;&gt;&gt;К примеру, в России пока смартфоны недоступны для оформления – предзаказы откроются 22 сентября, тогда и станут известны реальные сроки поставки трубок. Наиболее доступным станет iPhone 13 mini с накопителем 128 ГБ – такой смартфон обойдется в 69 990 рублей.Сообщается, что все новые iPhone оснащены процессором A15. Модели Pro получили дисплеи Super Retina XDR ProMotion с частотой 120 Гц. Также им досталась обновленная камера.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сша
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259600397_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0857bd4650b6a1caaeb5d1459cc3dbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, в мире, сша, великобритания, iphone, смартфоны

Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц

15:31 20.09.2021
282
© AFP / Apple Inc.Презентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния
Презентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© AFP / Apple Inc.
Желающие приобрести iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. "Профессиональные" смартфоны iPhone 13 могут поступить в продажу позже, чем это обещала компания Apple на официальной презентации нового поколения смартфонов, пишет Gizmochina.
Отмечается, что желающие приобрести iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок. Так, сайт Apple оценивает доставку для этих моделей в несколько недель, с 18 по 25 октября.
Новый iPhone 13: цена, характеристики, когда будет в России >>>
К примеру, в России пока смартфоны недоступны для оформления – предзаказы откроются 22 сентября, тогда и станут известны реальные сроки поставки трубок. Наиболее доступным станет iPhone 13 mini с накопителем 128 ГБ – такой смартфон обойдется в 69 990 рублей.
Сообщается, что все новые iPhone оснащены процессором A15. Модели Pro получили дисплеи Super Retina XDR ProMotion с частотой 120 Гц. Также им досталась обновленная камера.
Читайте также:
Куда положить телефон на ночь? Ответ эксперта
"Билайн" жестко ответил Саакашвили
Смартфоны будут способны распознать мимику человека
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:19Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?
18:01Суд избрал арест мерой пресечения обвиняемым в убийстве Ники Кварацхелия
17:32В Грузии от коронавируса скончались новорожденные близнецы
17:23Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раза
17:17Ковид-лотерея в Грузии: определен обладатель приза в 10 тысяч лари
16:41Возобновляется паромное сообщение из Поти в Краснодарский край
16:31Экстрадированный из Украины чиновник времен Саакашвили не признает своей вины
16:16Кто получит третью дозу вакцины против COVID-19? - ответ Минздрава Грузии
16:01Певица из Грузии покорила "Голос" Казахстан
15:46Станет ли вакцинация в Грузии обязательной?
15:31Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц
15:16К декабрю в Грузии должно быть вакцинировано 60% взрослого населения
15:01Грузинские моряки смогут плавать на судах ОАЭ
14:57Эксперт объяснил, почему растут цены на газ в Европе – видео
14:16Кто победит на выборах в Батуми? Исследование "Грузинской мечты"
14:01Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд
13:28Мамардашвили пропустил два гола, а "Валенсия" потерпела первое поражение в сезоне
13:13При стрельбе в российском университете погибли восемь человек – видео с места ЧП
12:55Оппозиционер "проверил слух" сотрудников Службы госбезопасности Грузии
12:40Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА