https://sputnik-georgia.ru/20210920/vykhod-smartfonov-iphone-13-otkladyvaetsya-na-mesyats-259735939.html
Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц
Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц
Желающие приобрести iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T15:31+0400
2021-09-20T15:31+0400
2021-09-20T15:31+0400
россия
новости
в мире
сша
великобритания
iphone
смартфоны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259600397_0:162:3354:2048_1920x0_80_0_0_73e45d5dc184f3beb9f70e13bd333059.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. "Профессиональные" смартфоны iPhone 13 могут поступить в продажу позже, чем это обещала компания Apple на официальной презентации нового поколения смартфонов, пишет Gizmochina.Отмечается, что желающие приобрести iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок. Так, сайт Apple оценивает доставку для этих моделей в несколько недель, с 18 по 25 октября.Новый iPhone 13: цена, характеристики, когда будет в России >>>К примеру, в России пока смартфоны недоступны для оформления – предзаказы откроются 22 сентября, тогда и станут известны реальные сроки поставки трубок. Наиболее доступным станет iPhone 13 mini с накопителем 128 ГБ – такой смартфон обойдется в 69 990 рублей.Сообщается, что все новые iPhone оснащены процессором A15. Модели Pro получили дисплеи Super Retina XDR ProMotion с частотой 120 Гц. Также им досталась обновленная камера.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сша
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259600397_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0857bd4650b6a1caaeb5d1459cc3dbb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, сша, великобритания, iphone, смартфоны
Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц
Желающие приобрести iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik.
"Профессиональные" смартфоны iPhone 13 могут поступить в продажу позже, чем это обещала компания Apple на официальной презентации нового поколения смартфонов, пишет Gizmochina
.
Отмечается, что желающие приобрести iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок. Так, сайт Apple оценивает доставку для этих моделей в несколько недель, с 18 по 25 октября.
К примеру, в России пока смартфоны недоступны для оформления – предзаказы откроются 22 сентября, тогда и станут известны реальные сроки поставки трубок. Наиболее доступным станет iPhone 13 mini с накопителем 128 ГБ – такой смартфон обойдется в 69 990 рублей.
Сообщается, что все новые iPhone оснащены процессором A15. Модели Pro получили дисплеи Super Retina XDR ProMotion с частотой 120 Гц. Также им досталась обновленная камера.
Куда положить телефон на ночь? Ответ эксперта
"Билайн" жестко ответил Саакашвили
Смартфоны будут способны распознать мимику человека
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.