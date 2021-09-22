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"Хамская мода" – в Болгарии негативно оценили критику в адрес России
"Хамская мода" – в Болгарии негативно оценили критику в адрес России
В Болгарии раскритиковал внешнюю политику страны, указав на ее зависимость от США 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Критика в адрес России со стороны стран Запада стала "хамской модой", заявил член Болгарской академии наук, историк Андрей Пантев, передает РИА Новости.По словам Пантева, русофобы выдвигают обвинения против России, но при этом не говорят о войнах, в которых она оборонялась в ответ на чью-либо агрессию."Это заставляет нас испытывать симпатии к этой стране", – добавил историк.Пантев выступил в защиту президента России Владимира Путина, заявившего в 2017 году о проникновении славянской письменности на Русь с македонских земель. Тогда с резкой критикой российского лидера выступили множество болгарских политиков."Может, сейчас македонцы и другой народ, но когда-то мы были единой нацией. Мы должны относиться к ним как к младшим братьям", – подчеркнул академик.Также Пантев раскритиковал внешнюю политику Болгарии, указав на ее зависимость от США."Быть самым верным сателлитом Рейха, затем Советского Союза, а теперь объявлять себя самым верным американофилом на юго-востоке Европы – это смешно", – сказал он.Пантев заметил, что в Болгарии все смирились с текущим положением и не пытаются отречься от статуса сателлита.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, сша, болгария, политика

"Хамская мода" – в Болгарии негативно оценили критику в адрес России

15:55 22.09.2021 (обновлено: 15:58 22.09.2021)
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© photo: Sputnik / Yuri Somov / Перейти в фотобанкГород София
Город София - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo: Sputnik / Yuri Somov
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В Болгарии раскритиковал внешнюю политику страны, указав на ее зависимость от США
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Критика в адрес России со стороны стран Запада стала "хамской модой", заявил член Болгарской академии наук, историк Андрей Пантев, передает РИА Новости.

"Это такая хамская мода сейчас – упражняться в остротах и критике России. Что бы мы ни говорили, значительная часть человечества, особенно болгары, обрели независимость не только в результате войн, но и благодаря сотрудничеству с Россией", – заявил ученый в беседе с газетой "Дума".

По словам Пантева, русофобы выдвигают обвинения против России, но при этом не говорят о войнах, в которых она оборонялась в ответ на чью-либо агрессию.
"Это заставляет нас испытывать симпатии к этой стране", – добавил историк.
Пантев выступил в защиту президента России Владимира Путина, заявившего в 2017 году о проникновении славянской письменности на Русь с македонских земель. Тогда с резкой критикой российского лидера выступили множество болгарских политиков.
"Может, сейчас македонцы и другой народ, но когда-то мы были единой нацией. Мы должны относиться к ним как к младшим братьям", – подчеркнул академик.
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Также Пантев раскритиковал внешнюю политику Болгарии, указав на ее зависимость от США.
"Быть самым верным сателлитом Рейха, затем Советского Союза, а теперь объявлять себя самым верным американофилом на юго-востоке Европы – это смешно", – сказал он.
Пантев заметил, что в Болгарии все смирились с текущим положением и не пытаются отречься от статуса сателлита.
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