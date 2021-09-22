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https://sputnik-georgia.ru/20210922/namakhvani-ges-ne-budet-turetskaya-kompaniya-rastorgla-kontrakt-s-gruziey-259804701.html
Намахвани ГЭС не будет? Турецкая компания расторгла контракт с Грузией
Намахвани ГЭС не будет? Турецкая компания расторгла контракт с Грузией
Причиной расторжения договора является нарушение оговоренных в нем условий 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T16:30+0400
2021-09-22T16:54+0400
политика
экономика
грузия
протесты вокруг строительства намахвани гэс
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Турецкая компания ENKA Renewables расторгла контракт с правительством Грузии о строительстве каскада Намахвани ГЭС на западе страны, говорится в заявлении ENKA İNSAAT, распространенном в грузинских СМИ.Геолог: регион, где планируется строительство Намахвани ГЭС, до конца не изучен&gt;&gt;В заявлении говорится, что причиной расторжения договора является нарушение оговоренных в нем условий и обстоятельств.В Минэкономики Грузии пока не комментировали эту информацию.Страсти вокруг Намахвани ГЭСБолее десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительство Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети.Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.В ответ на массовые акции протеста правительство объявило мораторий на строительство плотины Намахвани ГЭС на срок от 9 до 12 месяцев и обещало подключить к разрешению вопроса международных посредников.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, экономика, грузия, протесты вокруг строительства намахвани гэс

Намахвани ГЭС не будет? Турецкая компания расторгла контракт с Грузией

16:30 22.09.2021 (обновлено: 16:54 22.09.2021)
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliВарлам Голетиани. Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 25 мая 2021 года
Варлам Голетиани. Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 25 мая 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Причиной расторжения договора является нарушение оговоренных в нем условий
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Турецкая компания ENKA Renewables расторгла контракт с правительством Грузии о строительстве каскада Намахвани ГЭС на западе страны, говорится в заявлении ENKA İNSAAT, распространенном в грузинских СМИ.
Геолог: регион, где планируется строительство Намахвани ГЭС, до конца не изучен>>
В заявлении говорится, что причиной расторжения договора является нарушение оговоренных в нем условий и обстоятельств.

"ENKA İNSAAT объявляет, что ее дочерняя компания Enka Renewables решила "расторгнуть контракт о строительных работах с государством Грузия на разработку, строительство, владение и эксплуатацию проекта каскада Намахвани .В связи с длительным нарушением контракта от 25 апреля 2019 года и форс-мажорными ситуациями", - говорится в сообщении.

В Минэкономики Грузии пока не комментировали эту информацию.

Страсти вокруг Намахвани ГЭС

Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительство Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети.
Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.
В ответ на массовые акции протеста правительство объявило мораторий на строительство плотины Намахвани ГЭС на срок от 9 до 12 месяцев и обещало подключить к разрешению вопроса международных посредников.
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Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.
Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.
После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов.
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