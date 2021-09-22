https://sputnik-georgia.ru/20210922/opolzni-v-adzharii--razrusheny-doma-i-dorogi-259802924.html
Оползни в Аджарии – разрушены дома и дороги
Оползни в Аджарии – разрушены дома и дороги
Ливневые дожди спровоцировали серьезные оползневые процессы в муниципалитетах Хелвачаури и Кобулети 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T16:26+0400
2021-09-22T16:26+0400
2021-09-22T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Три семьи в селе Периа Хелвачаурского района (Аджария) остались без крова - проливные дожди активизировали оползневые процессы, земельные массы серьезно повредили дома, сообщает Аджарское телевидение.Во время оползня пострадала 33-летняя женщина. С телесными повреждениями она доставлена в клинику. По словам ее родных, молодой женщине сделают операцию на ноге. Во время обвала части дома она попала под обломки стены.Подтопленные дома и уничтоженный урожай: дожди на западе Грузии создали проблемы сельчанам>>"Оползень сошел в четыре часа ночи. Мы услышали шум, мы чудом успели вывести детей из комнаты, в которой они спали и которую снесло земельной массой. В это время на нее и упала часть стены. У нее переломы, ей делают операцию", - вспоминает Омар Болквадзе.По его словам, жить в этом доме больше невозможно. Мэрия Хелвачаури обещала семье по 300 лари в месяц для съема жилья, пока для них не будет построен новый дом.Оползень повредил и дом семьи Антадзе.Уполномоченный села Периа Беглар Абашидзе считает, что угроза схода новых оползней все еще существует. Оползневые процесс в Хелвачаурском районе наблюдались в нескольких селах. Пострадали семь семей.Оползневые процессы развились и в селе Горгадзееби Кобулетского района Аджарии. Земельные массы снесли защитную стену. У дома семьи Палавандишвили обрушилась часть стены, засыпало весь приусадебный участок.Представители мэрии Кобулети знакомятся с ситуацией на месте. Уже насчитано 29 оползневых точек. Из них 14 расположены в непосредственной близости с жилыми домами и дорогами. В селе Квирике одну семью пришлось эвакуировать и перевезти в безопасное место.На месте работает пять единиц техники дорожного департамента, ведется расчистка дороги. В селах Хуцубани и Легва повреждены два моста, там также идут восстановительные работы."Максимально мобилизованы все службы. В мэрии действует горячая линия, звонки заходят, мы обрабатываем информацию. В ближайшее время мы пригласим геологов и вместе со службой инфраструктуры тщательно изучим все локации", - заявил мэр Кобулети Мириан Катамадзе.На данный момент без электроэнергии остается только село Кохи.В ближайшие дни синоптики также прогнозируют осадки и предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках и активизации оползневых процессов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210828/vlasti-gruzii-pomogut-fermeram-v-kakheti-vosstanovit-unichtozhennye-nepogodoy-vinogradniki-258760621.html
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новости, грузия, аджария, оползень, погода
Оползни в Аджарии – разрушены дома и дороги
Ливневые дожди спровоцировали серьезные оползневые процессы в муниципалитетах Хелвачаури и Кобулети
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Три семьи в селе Периа Хелвачаурского района (Аджария) остались без крова - проливные дожди активизировали оползневые процессы, земельные массы серьезно повредили дома, сообщает Аджарское телевидение.
Во время оползня пострадала 33-летняя женщина. С телесными повреждениями она доставлена в клинику. По словам ее родных, молодой женщине сделают операцию на ноге. Во время обвала части дома она попала под обломки стены.
"Оползень сошел в четыре часа ночи. Мы услышали шум, мы чудом успели вывести детей из комнаты, в которой они спали и которую снесло земельной массой. В это время на нее и упала часть стены. У нее переломы, ей делают операцию", - вспоминает Омар Болквадзе.
По его словам, жить в этом доме больше невозможно. Мэрия Хелвачаури обещала семье по 300 лари в месяц для съема жилья, пока для них не будет построен новый дом.
Оползень повредил и дом семьи Антадзе.
"Оползень практически унес с собой весь дом. В этом время в доме были я и мама. Это было ужасно: падали стекла, двери, окна. Я услышал голос матери, но не смог открыть дверь. Пришлось лезть в окно и так ее выводить из дома. Потом я позвонил в службу спасения и вызвал скорую", - рассказал Рамаз Антадзе.
Уполномоченный села Периа Беглар Абашидзе считает, что угроза схода новых оползней все еще существует. Оползневые процесс в Хелвачаурском районе наблюдались в нескольких селах. Пострадали семь семей.
Оползневые процессы развились и в селе Горгадзееби Кобулетского района Аджарии. Земельные массы снесли защитную стену. У дома семьи Палавандишвили обрушилась часть стены, засыпало весь приусадебный участок.
"Вчера в результате ливня сошел склон, это случилось впервые. Нам нужна помощь, нужно восстановить защитную стену, в противном случае повторится то же самое", - сказал Тенгиз Палавандишвили.
Представители мэрии Кобулети знакомятся с ситуацией на месте. Уже насчитано 29 оползневых точек. Из них 14 расположены в непосредственной близости с жилыми домами и дорогами. В селе Квирике одну семью пришлось эвакуировать и перевезти в безопасное место.
На месте работает пять единиц техники дорожного департамента, ведется расчистка дороги. В селах Хуцубани и Легва повреждены два моста, там также идут восстановительные работы.
"Максимально мобилизованы все службы. В мэрии действует горячая линия, звонки заходят, мы обрабатываем информацию. В ближайшее время мы пригласим геологов и вместе со службой инфраструктуры тщательно изучим все локации", - заявил мэр Кобулети Мириан Катамадзе.
На данный момент без электроэнергии остается только село Кохи.
В ближайшие дни синоптики также прогнозируют осадки и предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках и активизации оползневых процессов.
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