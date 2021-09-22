https://sputnik-georgia.ru/20210922/opolzni-v-adzharii--razrusheny-doma-i-dorogi-259802924.html

Оползни в Аджарии – разрушены дома и дороги

Оползни в Аджарии – разрушены дома и дороги

Ливневые дожди спровоцировали серьезные оползневые процессы в муниципалитетах Хелвачаури и Кобулети 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T16:26+0400

2021-09-22T16:26+0400

2021-09-22T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Три семьи в селе Периа Хелвачаурского района (Аджария) остались без крова - проливные дожди активизировали оползневые процессы, земельные массы серьезно повредили дома, сообщает Аджарское телевидение.Во время оползня пострадала 33-летняя женщина. С телесными повреждениями она доставлена в клинику. По словам ее родных, молодой женщине сделают операцию на ноге. Во время обвала части дома она попала под обломки стены.Подтопленные дома и уничтоженный урожай: дожди на западе Грузии создали проблемы сельчанам>>"Оползень сошел в четыре часа ночи. Мы услышали шум, мы чудом успели вывести детей из комнаты, в которой они спали и которую снесло земельной массой. В это время на нее и упала часть стены. У нее переломы, ей делают операцию", - вспоминает Омар Болквадзе.По его словам, жить в этом доме больше невозможно. Мэрия Хелвачаури обещала семье по 300 лари в месяц для съема жилья, пока для них не будет построен новый дом.Оползень повредил и дом семьи Антадзе.Уполномоченный села Периа Беглар Абашидзе считает, что угроза схода новых оползней все еще существует. Оползневые процесс в Хелвачаурском районе наблюдались в нескольких селах. Пострадали семь семей.Оползневые процессы развились и в селе Горгадзееби Кобулетского района Аджарии. Земельные массы снесли защитную стену. У дома семьи Палавандишвили обрушилась часть стены, засыпало весь приусадебный участок.Представители мэрии Кобулети знакомятся с ситуацией на месте. Уже насчитано 29 оползневых точек. Из них 14 расположены в непосредственной близости с жилыми домами и дорогами. В селе Квирике одну семью пришлось эвакуировать и перевезти в безопасное место.На месте работает пять единиц техники дорожного департамента, ведется расчистка дороги. В селах Хуцубани и Легва повреждены два моста, там также идут восстановительные работы."Максимально мобилизованы все службы. В мэрии действует горячая линия, звонки заходят, мы обрабатываем информацию. В ближайшее время мы пригласим геологов и вместе со службой инфраструктуры тщательно изучим все локации", - заявил мэр Кобулети Мириан Катамадзе.На данный момент без электроэнергии остается только село Кохи.В ближайшие дни синоптики также прогнозируют осадки и предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках и активизации оползневых процессов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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