Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210922/pochemu-pevets-tarkan-propal-podrobnosti-zhizni-zvezdy-259807876.html
Почему певец Таркан пропал? Подробности жизни звезды
Почему певец Таркан пропал? Подробности жизни звезды
Турецкий певец со сладким голосом гремел в 2000-х, а сейчас Таркана стало заметно меньше - что случилось с исполнителем? 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T18:08+0400
2021-09-22T18:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259804102_0:0:2604:1466_1920x0_80_0_0_01b6bf9abfee577d0bcaaa0bb14bb83c.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Популярный в нулевые турецкий певец Таркан рассказал, что приостановил концертную деятельность из-за пандемии, тем самым заботясь о слушателях.Таркан продолжал свою концертную деятельность на большой сцене, однако сейчас все на паузе из-за коронавируса."Я никогда не был так отделен от сцены и вас, мои поклонники. Без вашей любви, внимания, аплодисментов, прекрасной энергии, которая является лекарством моей души, я не такой, как обычно. Меня часто спрашивают: "Почему не дашь концерт?" Я отвечаю: "Пандемия..." Знаю, что сейчас выступления проводятся по определенным правилам, но не хочу рисковать здоровьем своей публики. Верю в то, что мы в ближайшем будущем соберемся вместе и "разорвем" сцену и никто не сможет нас удержать. Когда мы возьмем под контроль этот вирус, жизнь вернется в привычное русло. Мы встретимся, будьте терпеливы!" — написал Таркан в личном блоге.Зато пандемия дала возможность артисту проводить больше времени с семьей – супругой Пынар Дилек и дочерью Лией."Мы вместе читаем книги. Это очень весело и мило. Нужно привить детям любовь к чтению в раннем возрасте. Лучший способ, как я считаю, дать им увидеть то, что мы, взрослые, тоже читаем. Они всегда берут пример с нас", — отмечал артист.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259804102_407:0:2604:1648_1920x0_80_0_0_dd1e5aeae14dd8549538621e4451d377.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
зарубежные звезды

Почему певец Таркан пропал? Подробности жизни звезды

18:08 22.09.2021
226
© AFP / ED OUDENAARDENТаркан
Таркан - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© AFP / ED OUDENAARDEN
Турецкий певец со сладким голосом гремел в 2000-х, а сейчас Таркана стало заметно меньше - что случилось с исполнителем?
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Популярный в нулевые турецкий певец Таркан рассказал, что приостановил концертную деятельность из-за пандемии, тем самым заботясь о слушателях.
Таркан продолжал свою концертную деятельность на большой сцене, однако сейчас все на паузе из-за коронавируса.
"Я никогда не был так отделен от сцены и вас, мои поклонники. Без вашей любви, внимания, аплодисментов, прекрасной энергии, которая является лекарством моей души, я не такой, как обычно. Меня часто спрашивают: "Почему не дашь концерт?" Я отвечаю: "Пандемия..." Знаю, что сейчас выступления проводятся по определенным правилам, но не хочу рисковать здоровьем своей публики. Верю в то, что мы в ближайшем будущем соберемся вместе и "разорвем" сцену и никто не сможет нас удержать. Когда мы возьмем под контроль этот вирус, жизнь вернется в привычное русло. Мы встретимся, будьте терпеливы!" — написал Таркан в личном блоге.
Зато пандемия дала возможность артисту проводить больше времени с семьей – супругой Пынар Дилек и дочерью Лией.
"Мы вместе читаем книги. Это очень весело и мило. Нужно привить детям любовь к чтению в раннем возрасте. Лучший способ, как я считаю, дать им увидеть то, что мы, взрослые, тоже читаем. Они всегда берут пример с нас", — отмечал артист.
Читайте также:
Энрике Иглесиас объявил о завершении музыкальной карьеры
Бритни Спирс завершит карьеру? Менеджер поп-дивы сделал заявление
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:19В Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны
18:54Скандал с прослушкой дипломатов в Грузии - МИД ответил на заявление посла ЕС
18:39"Плохой сигнал" - в "Грузинской мечте" прокомментировали решение компании ENKA
17:51Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси
17:36В Квемо Картли заработал современный зерносушильный комплекс
16:41Джо Байден перепутал США и ООН
16:30Намахвани ГЭС не будет? Турецкая компания расторгла контракт с Грузией
16:26Оползни в Аджарии – разрушены дома и дороги
16:10Европа намерена представить закон против Apple
15:55"Хамская мода" – в Болгарии негативно оценили критику в адрес России
15:24Тролли и боты в соцсетях: "Грузинская мечта" заявила о попытках дискредитации
15:09Дефицита коек в клиниках больше нет – глава Минздрава Грузии
14:54Бюджет, бизнес и строительство: Каладзе презентовал экономическую часть своей программы
14:39Активизация контактов России и Грузии как региональных посредников неизбежна
14:24Скандал о прослушивании дипломатов в Грузии дошел до Брюсселя
13:54Телемедицина в сельских амбулаториях – Минздрав Грузии начал новый проект
13:38До суда не доехали – трое присяжных попали в аварию на востоке Грузии
13:23Неизвестные совершили покушение на советника президента Украины – фото с места ЧП
13:20Мощный ливень затопил Батуми: фото последствий наводнения
13:08Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат гранты от государства