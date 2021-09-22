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Почему певец Таркан пропал? Подробности жизни звезды

Почему певец Таркан пропал? Подробности жизни звезды

Турецкий певец со сладким голосом гремел в 2000-х, а сейчас Таркана стало заметно меньше - что случилось с исполнителем? 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T18:08+0400

2021-09-22T18:08+0400

2021-09-22T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Популярный в нулевые турецкий певец Таркан рассказал, что приостановил концертную деятельность из-за пандемии, тем самым заботясь о слушателях.Таркан продолжал свою концертную деятельность на большой сцене, однако сейчас все на паузе из-за коронавируса."Я никогда не был так отделен от сцены и вас, мои поклонники. Без вашей любви, внимания, аплодисментов, прекрасной энергии, которая является лекарством моей души, я не такой, как обычно. Меня часто спрашивают: "Почему не дашь концерт?" Я отвечаю: "Пандемия..." Знаю, что сейчас выступления проводятся по определенным правилам, но не хочу рисковать здоровьем своей публики. Верю в то, что мы в ближайшем будущем соберемся вместе и "разорвем" сцену и никто не сможет нас удержать. Когда мы возьмем под контроль этот вирус, жизнь вернется в привычное русло. Мы встретимся, будьте терпеливы!" — написал Таркан в личном блоге.Зато пандемия дала возможность артисту проводить больше времени с семьей – супругой Пынар Дилек и дочерью Лией."Мы вместе читаем книги. Это очень весело и мило. Нужно привить детям любовь к чтению в раннем возрасте. Лучший способ, как я считаю, дать им увидеть то, что мы, взрослые, тоже читаем. Они всегда берут пример с нас", — отмечал артист.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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зарубежные звезды