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Энрике Иглесиас объявил о завершении музыкальной карьеры
Энрике Иглесиас объявил о завершении музыкальной карьеры
Иглесиас не одно десятилетие радовал фанатов своим сладким голосом – неужели этому пришел финал?! 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T10:40+0400
2021-09-09T10:40+0400
2021-09-09T10:57+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Знаменитый испанский исполнитель Энрике Иглесиас объявил о завершении своей музыкальной карьеры – в этом месяце выйдет последний альбом певца. Об этом музыкант сообщил сам на своей странице в Instagram. Музыкант признался, что думал о завершении карьеры долгие годы, и только сегодня решился на этот серьезный шаг."Это мой последний альбом. Я готовился к этому долгое время", – коротко написал Энрике. Альбом, который станет последним в его карьере, называется Final. Пластинка будет состоять из двух частей, первую из них поклонники певца услышат 17 сентября.При этом, по словам Иглесиаса, он намерен продолжать создавать музыку и песни для других исполнителей. Несмотря на это, новость об уходе певца из музыкальной индустрии расстроила фанатов: "Надеюсь, ты вернешься, Энрике", "Ну вот, теперь я грущу", "Я всегда буду любить тебя и твою музыку", "Новость о новом альбоме, конечно, хорошая, но вот почему финал?"Энрике Иглесиас – самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток "Грэмми" и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые многократно становились платиновыми, золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике – сын певца Хулио Иглесиаса и Исабель Прейслер, младший брат певца Хулио Иглесиаса-младшего.Читайте также:
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энрике иглесиас, зарубежные звезды
Энрике Иглесиас объявил о завершении музыкальной карьеры
10:40 09.09.2021 (обновлено: 10:57 09.09.2021)
Иглесиас не одно десятилетие радовал фанатов своим сладким голосом – неужели этому пришел финал?!
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Знаменитый испанский исполнитель Энрике Иглесиас объявил о завершении своей музыкальной карьеры – в этом месяце выйдет последний альбом певца.
Об этом музыкант сообщил сам на своей странице в Instagram. Музыкант признался, что думал о завершении карьеры долгие годы, и только сегодня решился на этот серьезный шаг.
"Это мой последний альбом. Я готовился к этому долгое время", – коротко написал Энрике. Альбом, который станет последним в его карьере, называется Final. Пластинка будет состоять из двух частей, первую из них поклонники певца услышат 17 сентября.
При этом, по словам Иглесиаса, он намерен продолжать создавать музыку и песни для других исполнителей. Несмотря на это, новость об уходе певца из музыкальной индустрии расстроила фанатов: "Надеюсь, ты вернешься, Энрике", "Ну вот, теперь я грущу", "Я всегда буду любить тебя и твою музыку", "Новость о новом альбоме, конечно, хорошая, но вот почему финал?"
Энрике Иглесиас – самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток "Грэмми" и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые многократно становились платиновыми, золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок.
Энрике – сын певца Хулио Иглесиаса и Исабель Прейслер, младший брат певца Хулио Иглесиаса-младшего.
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