https://sputnik-georgia.ru/20210922/posol-es-v-gruzii-prizval-tbilistsev-prisoedinitsya-k-dnyu-otkaza-ot-avtomobilya-259789883.html

День без автомобиля - посол ЕС в Грузии призвал тбилисцев присоединиться к акции

День без автомобиля - посол ЕС в Грузии призвал тбилисцев присоединиться к акции

Можно ли прожить день без машины? Попробуйте проэкспериментировать сегодня, в день отказа от автомобиля 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T11:06+0400

2021-09-22T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. В Тбилиси завершается так называемая Неделя мобильности – инициатива, к которой присоединилась столица Грузии наряду с другими европейскими городами.Неделя проводится ежегодно с 16 по 22 сентября. В ней принимают участие те страны мира, транспортная политика которых направлена на развитие экологически чистой мобильности. Участниками недели являются 2 136 городов 44 стран. В том числе Зальцбург, Брюссель, Прага, Копенгаген, Хельсинки, Гамбург, Будапешт, Дублин, Рим, Лиссабон, Барселона и Стокгольм. Тбилиси присоединяется к Европейской неделе мобильности>>Последний день Недели мобильности объявлен Днем без автомобиля. Участие Грузии в этой кампании прокомментировал посол ЕС Карл Харцель. Он призвал тбилисцев присоединиться к этой инициативе."Это ежегодное событие отмечают во многих городах Европы. Идея этого дня состоит в том, чтобы подумать о будущем малых и больших городов, как превратить их в более зеленые, тихие и здоровые места для жизни. 70% загрязнения воздуха в Грузии вызвано выхлопами автотранспорта. В Тбилиси этот показатель еще выше и составляет около 90%", – заявил посол ЕС в Грузии.В рамках Недели мобильности в столице прошли различные мероприятия. 18-19 сентября в Тбилиси было ограничено движение по улице Мицкевича, от улицы Пекина до улицы Гамрекели. Здесь было оборудовано специальное пространство для открытой выставки-продажи. Также 18 сентября состоялся велопробег от Диди Дигоми (территория близ посольства США) до площади Саабрюкена (бывшая Воронцова).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, автомобили