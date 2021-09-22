https://sputnik-georgia.ru/20210922/prostye-sposoby-snizit-ili-podnyat-davlenie-chto-sovetuyut-vrachi-259778411.html

Простые способы снизить или поднять давление: что советуют врачи?

Простые способы снизить или поднять давление: что советуют врачи?

Что делать, когда "прыгает" давление, а таблеток под руками нет, рассказывает специалист 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T23:48+0400

2021-09-22T23:48+0400

2021-09-22T23:48+0400

общество

новости

в мире

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23835/22/238352217_0:86:3077:1816_1920x0_80_0_0_11a919c6e0053a1de17645d37f396648.jpg

ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. Пить как можно больше жидкости, чтобы поднять давление – такой простой, доступный и эффективный способ советует врач-кардиолог Юлия Маршинцева."Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости", – объяснила медик в беседе с порталом "Вечерняя Москва"."Пещерный синдром" и коронавирус: что это такое и как с этим бороться? >>>Медик утверждает, что люди часто пьют этот напиток в подобной ситуации, но такой метод подходит далеко не всем. Вместо этого лучше залпом выпить два стакана воды.Между тем при повышенном давлении кардиолог рекомендует принимать мочегонные средства, например травяные сборы. Также при высоком показателе лучше прилечь на 15 минут.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, в мире, здоровье