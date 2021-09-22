https://sputnik-georgia.ru/20210922/prostye-sposoby-snizit-ili-podnyat-davlenie-chto-sovetuyut-vrachi-259778411.html
Простые способы снизить или поднять давление: что советуют врачи?
Простые способы снизить или поднять давление: что советуют врачи?
Что делать, когда "прыгает" давление, а таблеток под руками нет, рассказывает специалист 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T23:48+0400
2021-09-22T23:48+0400
2021-09-22T23:48+0400
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ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. Пить как можно больше жидкости, чтобы поднять давление – такой простой, доступный и эффективный способ советует врач-кардиолог Юлия Маршинцева."Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости", – объяснила медик в беседе с порталом "Вечерняя Москва"."Пещерный синдром" и коронавирус: что это такое и как с этим бороться? >>>Медик утверждает, что люди часто пьют этот напиток в подобной ситуации, но такой метод подходит далеко не всем. Вместо этого лучше залпом выпить два стакана воды.Между тем при повышенном давлении кардиолог рекомендует принимать мочегонные средства, например травяные сборы. Также при высоком показателе лучше прилечь на 15 минут.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, здоровье
Простые способы снизить или поднять давление: что советуют врачи?
Что делать, когда "прыгает" давление, а таблеток под руками нет, рассказывает специалист
ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. Пить как можно больше жидкости, чтобы поднять давление – такой простой, доступный и эффективный способ советует врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
"Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости", – объяснила медик в беседе с порталом "Вечерняя Москва
".
Медик утверждает, что люди часто пьют этот напиток в подобной ситуации, но такой метод подходит далеко не всем. Вместо этого лучше залпом выпить два стакана воды.
Между тем при повышенном давлении кардиолог рекомендует принимать мочегонные средства, например травяные сборы. Также при высоком показателе лучше прилечь на 15 минут.
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