Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210922/prostye-sposoby-snizit-ili-podnyat-davlenie-chto-sovetuyut-vrachi-259778411.html
Простые способы снизить или поднять давление: что советуют врачи?
Простые способы снизить или поднять давление: что советуют врачи?
Что делать, когда "прыгает" давление, а таблеток под руками нет, рассказывает специалист 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T23:48+0400
2021-09-22T23:48+0400
общество
новости
в мире
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23835/22/238352217_0:86:3077:1816_1920x0_80_0_0_11a919c6e0053a1de17645d37f396648.jpg
ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. Пить как можно больше жидкости, чтобы поднять давление – такой простой, доступный и эффективный способ советует врач-кардиолог Юлия Маршинцева."Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости", – объяснила медик в беседе с порталом "Вечерняя Москва"."Пещерный синдром" и коронавирус: что это такое и как с этим бороться? &gt;&gt;&gt;Медик утверждает, что люди часто пьют этот напиток в подобной ситуации, но такой метод подходит далеко не всем. Вместо этого лучше залпом выпить два стакана воды.Между тем при повышенном давлении кардиолог рекомендует принимать мочегонные средства, например травяные сборы. Также при высоком показателе лучше прилечь на 15 минут.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23835/22/238352217_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_22a5bf8bb3af55b163330f48c868e1c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, здоровье

Простые способы снизить или поднять давление: что советуют врачи?

23:48 22.09.2021
455
© photo: Sputnik / Alexander Kriazhev / Перейти в фотобанкПрием у врача
Прием у врача - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Kriazhev
/
Перейти в фотобанк
Что делать, когда "прыгает" давление, а таблеток под руками нет, рассказывает специалист
ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. Пить как можно больше жидкости, чтобы поднять давление – такой простой, доступный и эффективный способ советует врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
"Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости", – объяснила медик в беседе с порталом "Вечерняя Москва".
"Пещерный синдром" и коронавирус: что это такое и как с этим бороться? >>>
Медик утверждает, что люди часто пьют этот напиток в подобной ситуации, но такой метод подходит далеко не всем. Вместо этого лучше залпом выпить два стакана воды.
Между тем при повышенном давлении кардиолог рекомендует принимать мочегонные средства, например травяные сборы. Также при высоком показателе лучше прилечь на 15 минут.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераПростые способы снизить или поднять давление: что советуют врачи?
ВчераУченые в Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
ВчераРоссия возобновляет авиасообщение с пятью странами
Вчера"Это катастрофа" - главный эпидемиолог о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии
ВчераВ Грузии кинодеятели требуют у Минкульта увеличения финансирования
ВчераВ барах Тбилиси обманным путем вымогали деньги у туристов
ВчераМолния спалила жилой дом на западе Грузии
Вчера"Прощайте, миллионы" - как правительство Грузии планирует удержать турецкого инвестора
ВчераВ Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны
ВчераСкандал с прослушкой дипломатов в Грузии - МИД ответил на заявление посла ЕС
Вчера"Плохой сигнал" - в "Грузинской мечте" прокомментировали решение компании ENKA
ВчераАфриканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси
ВчераВ Квемо Картли заработал современный зерносушильный комплекс
ВчераДжо Байден перепутал США и ООН
ВчераНамахвани ГЭС не будет? Турецкая компания расторгла контракт с Грузией
ВчераОползни в Аджарии – разрушены дома и дороги
ВчераЕвропа намерена представить закон против Apple
Вчера"Хамская мода" – в Болгарии негативно оценили критику в адрес России
ВчераТролли и боты в соцсетях: "Грузинская мечта" заявила о попытках дискредитации
ВчераДефицита коек в клиниках больше нет – глава Минздрава Грузии