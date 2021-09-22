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Ученые в Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Ученые в Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
COVID-19 мог начать распространяться в США раньше, чем в Китае, предполагают китайские эксперты 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T23:11+0400
2021-09-22T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Распространение коронавируса в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, то есть раньше, чем в Китае. Такая версия происхождения вируса выдвинута в исследовании китайских ученых, опубликованном на научном портале препринтов научных публикаций ChinaXiv."Это катастрофа" - главный эпидемиолог о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии &gt;&gt;&gt;Команда ученых из КНР с помощью математической модели проанализировала возможную дату начала распространения COVID-19 на территории США и Китая, используя данные о количестве подтвержденных случаев заражения.Ученые считают, что результаты осуществленного ими анализа демонстрируют, что с большой долей вероятности COVID-19 начал распространяться в США в сентябре 2019 года. При этом, отмечают ученые, распространение COVID-19 в самом Китае, вероятнее всего, началось только в конце декабря 2019 года.Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус нового типа не создавали как биологическое оружие. В качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, сша, китай, коронавирус covid-19

Ученые в Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

23:11 22.09.2021
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© photo: AFP 2020 / ANGELA WEISSЛюди смотрят на небоскребы Нью-Йорка США
Люди смотрят на небоскребы Нью-Йорка США - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo: AFP 2020 / ANGELA WEISS
COVID-19 мог начать распространяться в США раньше, чем в Китае, предполагают китайские эксперты
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Распространение коронавируса в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, то есть раньше, чем в Китае. Такая версия происхождения вируса выдвинута в исследовании китайских ученых, опубликованном на научном портале препринтов научных публикаций ChinaXiv.
"Это катастрофа" - главный эпидемиолог о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии >>>
Команда ученых из КНР с помощью математической модели проанализировала возможную дату начала распространения COVID-19 на территории США и Китая, используя данные о количестве подтвержденных случаев заражения.
"На основании анализа данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения, с 50% вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Ученые считают, что результаты осуществленного ими анализа демонстрируют, что с большой долей вероятности COVID-19 начал распространяться в США в сентябре 2019 года. При этом, отмечают ученые, распространение COVID-19 в самом Китае, вероятнее всего, началось только в конце декабря 2019 года.
Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус нового типа не создавали как биологическое оружие. В качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.
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