https://sputnik-georgia.ru/20210922/v-barakh-tbilisi-obmannym-putem-vymogali-dengi-u-turistov-259812848.html

В барах Тбилиси обманным путем вымогали деньги у туристов

В барах Тбилиси обманным путем вымогали деньги у туристов

В столице задержан владелец кафе-бара "Скарпа" - он обвиняется в незаконном присвоении крупной суммы денег туристов 22.09.2021, Sputnik Грузия

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2021-09-22T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью, торговлей людьми и нелегальной миграцией задержали владельца столичного кафе-бара "Скарпа" по обвинению в незаконном присвоении крупной суммы денег туристов, сообщил директор Главного департамента криминальной полиции МВД Мамуки Челидзе.Следствием установлено, что 32-летний владелец клуба, обвиняемый Л.М., менял цены на продукцию в меню заведения, а также подменивал дорогие товары на более дешевые. В результате он необоснованно взимал с посетителей крупные суммы денег.Скандал с прослушкой дипломатов в Грузии - МИД ответил на заявление посла ЕС >>>Так, в сентябре этого года гражданин Китая находился в кафе-баре "Скарпа" с девушкой, состоявшей в криминальной связи с обвиняемым. Внезапно посетитель почувствовал недомогание после употребления алкоголя и потерял сознание. В то время пока ему оказывали помощь, сообщники изъяли у гостя банковские карточки. Придя в сознание, он обнаружил, что 15 тысяч лари были переведены с его счета на счет кафе-бара "Скарпа" в три этапа - по пять тысяч лари каждый.МВД проводит оперативно-розыскные и следственные действия по выявлению и задержанию других лиц, имеющих отношение к указанным фактам. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии - "мошенничество" и "кража". Преступления наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, преступность в грузии