https://sputnik-georgia.ru/20210922/skandal-s-proslushkoy-diplomatov-v-gruzii---mid-otvetil-na-zayavlenie-posla-es--259810550.html

Скандал с прослушкой дипломатов в Грузии - МИД ответил на заявление посла ЕС

Скандал с прослушкой дипломатов в Грузии - МИД ответил на заявление посла ЕС

Внешнеполитическое ведомство Грузии просит Брюссель дождаться результатов расследования 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T18:54+0400

2021-09-22T18:54+0400

2021-09-22T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия верна всем международным обязательствам, которые обеспечивают полное и бесперебойное функционирование дипломатического корпуса в стране, и придерживается принципов Венской конвенции, говорится в заявлении МИД.Скандал о прослушивании дипломатов в Грузии дошел до Брюсселя>>На прошлой неделе оппозиционные телеканалы обнародовали расшифровку разговоров дипломатов в Грузии. Предполагается, что тайную слежку осуществляла Служба госбезопасности страны. Есть расшифровка беседы между послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем и одним из его сотрудников в марте 2020 года, в которой они обсуждают ситуацию в церкви и проведение массовых ритуалов во время пандемии.В среду Харцель заявил, что у Брюсселя возникли вопросы с точки зрения соблюдения Грузией Венской конвенции, которая регулирует дипломатические отношения. Дипломат также подчеркнул, что посол Грузии в Евросоюзе Вахтанг Махароблишвили вчера был вызван в головной офис в Брюсселе, чтобы зафиксировать свою позицию.Как отмечено в заявлении ведомства, следственные действия продолжаются, в том числе по установлению подлинности материалов, их происхождения, поэтому необходимо дождаться результатов расследования, прежде чем квалифицировать распространенные в СМИ материалы как неопровержимые."Хотим добавить, что постоянный представитель Грузии при Евросоюзе уже поговорил с представителями организации по этому поводу и предоставил им полную информацию о проводимом расследовании", - сказали в МИД.Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиками, представителями СМИ и международными дипломатами были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 12 сентября. По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с этим фактом. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.Венская конвенция - один из основных международных договоров в области дипломатического права, была принята на международной конференции в Вене в1961 году. Конвенция регламентирует все основные вопросы дипломатического права: виды и функции дипломатических миссий, процедура назначения главы дипломатического представительства, классы глав таких представительств, раскрывается понятие дипломатического иммунитета. Конвенция состоит из 53 статей и включает также два факультативных протокола.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210918/delo-o-taynykh-proslushkakh-prokuratura-gruzii-obratilas-za-pomoschyu-k-drugim-stranam-259707236.html

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