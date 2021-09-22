https://sputnik-georgia.ru/20210922/v-gruzii-kinodeyateli-trebuyut-u-minkulta-uvelicheniya-finansirovaniya-259804544.html

В Грузии кинодеятели требуют у Минкульта увеличения финансирования

В Грузии кинодеятели требуют у Минкульта увеличения финансирования

Авторитетность грузинского кино на международной сцене растет, а финансовые ресурсы на его производство - нет, жалуются кинематографисты 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T21:21+0400

2021-09-22T21:21+0400

2021-09-22T21:21+0400

культура

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национальный киноцентр грузии

грузинское кино

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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Кинодеятели Грузии обратились к министерству культуры с просьбой увеличить бюджет кинопроизводства до 10 миллионов лари (около 3.2 млн долларов). Об этом говорится в открытом письме. В частности, заявители - это представители киноиндустрии, режиссеры, продюсеры, актеры, операторы и киноэксперты - просят главу ведомства Тею Цулукиани увеличить бюджет Национального киноцентра на эту сумму к 2022 году.Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар" >>>Открытое письмо подписали более 180 человек. Они напоминают министру, что бюджет Национального киноцентра остается неизменным на протяжении многих лет, а современное грузинское кино достигает значительных успехов на международных фестивалях и киноплощадках, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы."Большинство проектов, финансируемых киноцентром, привлекают софинансирование от различных фондов и кинокомпаний по всему миру, что имеет большое значение с точки зрения притока иностранной валюты в Грузию. Кроме того, из-за потребности в больших человеческих ресурсах в производственном процессе в Грузии работают тысячи человек. Важно, что в съемочном процессе задействовано население регионов, поскольку съемки ведутся часто в разных частях Грузии", - говорится в письме.Подчеркивается и то, что основная доля успешных грузинских фильмов приходится на проекты, финансируемые Национальным киноцентром. Соответственно, увеличение бюджета киноцентра будет способствовать росту грузинского кинопроизводства, его разнообразия, что, в свою очередь, будет содействовать развитию культуры и киноиндустрии страны.Бюджет, выделенный на производство фильмов в киноцентре, в настоящее время составляет 5 100 000 лари (около 1,6 млн долларов).Письмо подписали такие известные грузинские режиссеры, актеры и киноиндустрии, как Лана Гогоберидзе, Нана Джорджадзе, Мераб Нинидзе, Алеко Цабадзе и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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