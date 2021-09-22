https://sputnik-georgia.ru/20210922/v-gruzii-vpervye-perenesli-istoricheskiy-pamyatnik-vesom-v-134-tonny-259810295.html

В Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны

В Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны

Поскольку баня была расположена в производственной зоне горнодобывающей компании RMG, то фирма полностью профинансировала все работы 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T19:19+0400

2021-09-22T19:19+0400

2021-09-22T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. В Грузии впервые произошел факт транспортировки исторического памятника – персидскую баню "Абулмуги" весом в 134 тонны перенесли в более безопасное место, говорится в сообщении Комитета Сакдриси в Facebook.Баня "Абулмуги" расположена в Дманисском муниципалитете (регион Квемо Картли). Это персидское сооружение, типичное для позднего средневековья (XVII - XVIII вв.). Баня была обнаружена в ходе раскопок в 1977 году на территории исторического поселка Абулмуги. При раскопках в районе бани была найдена монета царицы Русудан, а также фрагменты глазурованной керамики, которые хранятся в Национальном музее.Новое этносело появится в ущелье Мачахела в Аджарии >>>Первые реставрационные работы над памятником были проведены в 1970-х годах, но к 2018 году состояние бани было неудовлетворительным."Комитет Сакдриси охраняет баню "Абулмуги" с 2014 года. По просьбе активистов в ноябре-декабре 2018 года на памятнике велись срочные работы по укреплению. В августе 2020 года по запросу Комитета Сакдриси на бане начались археологические работы по очистке. В то же время между комитетом и Национальным агентством по охране культурного наследия были проведены консультации с целью своевременной оценки состояния памятника соответствующими специалистами для планирования эффективных мер по последующей сохранности памятника", - говорится в сообщении.В ходе исследования было установлено, что, несмотря на ряд мер, предпринятых с памятником, его состояние оставалось плачевным. Геологический отчет показал, что памятник находится под угрозой не только из-за старинности и покрова растительности, но и из-за геологических процессов, которые происходят на территории памятника.Далее, в октябре 2020 года по запросу Комитета Сакдриси возобновились консультации по поиску еще более эффективных способов сохранения памятника, в том числе радикальных. Поскольку баня расположена в производственной зоне горнодобывающей компании RMG, компания полностью профинансировала работы, проводимые на памятнике в 2018-2020 годах по запросу комитета.Охраняемая территория памятника была огорожена, а также установлена ​​камера видеонаблюдения, которая работала в круглосуточном режиме.18-19 августа 2021 года был успешно завершен перенос 134-тонного памятника культурного наследия - бани "Абулмуги". Подчеркивается, что выбранное место и его ландшафт полностью адаптированы к памятнику, поэтому содержание и характер памятника не были нарушены в новой среде. В районе памятника сейчас ведутся инфраструктурные работы и в ближайшем будущем это место станет еще более привлекательным для посетителей и местных жителей, отмечают в комитете.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, культура, новости, грузия, культурные памятники и церкви грузии