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В Квемо Картли заработал современный зерносушильный комплекс

В Квемо Картли заработал современный зерносушильный комплекс

Зерносушильный комплекс "Сартичала сашроби" способен обрабатывать и хранить до 9 тысяч тонн зерна 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T17:36+0400

2021-09-22T17:36+0400

2021-09-22T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Зерносушильный комплекс с зернохранилищем "Сартичала сашроби", оборудованный по современным стандартам, пущен в эксплуатацию в селе Сартичала Гардабанского муниципалитета (Восточная Грузия), сообщает Минсельхоз Грузии.На обустройство предприятия ушло 3,5 миллиона лари. Из них 3 миллиона - льготный агрокредит, а остальные 500 тысяч – грант, выданный Агентством развития села. На предприятии трудоустроены 10 местных жителей. На нем возможно высушить и хранить до 9 тысяч тонн зерна.Грузинские компании приняли участие в агровыставке в Италии>>"Это новое современное предприятие, куда в благоприятных условиях можно сдать на хранение зерно. Предприятие профинансировано государством как за счет грантовых, так и за счет льготных кредитных ресурсов… Если мы хотим производить больше высококачественного первичного зерна, то должны иметь соответствующие складские и перерабатывающие мощности. У нас комплексный подход, предусматривающий поддержку всех звеньев производственной цепочки", - заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили.Как отметил министр, складирование и хранение сельскохозяйственной продукции в Грузии уже происходит в современных условиях.В рамках грантовой программы в регионе Квемо Картли создано 10 складских хозяйств. Софинансирование государства в сумме составило более 5,2 миллиона лари.Минсельхоз активно работает над развитием сельскохозяйственного производства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам под низкий процент.Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари.К проекту подключены более 10 коммерческих банков и четыре лизинговые организации.Для улучшения производительных процессов первичного производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции в текущем году выдано 3,9 тысячи кредитов на сумму 880 миллионов лари. Софинансирование Агентства развития села превышает 11,4 миллиона лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, зерно, сельское хозяйство