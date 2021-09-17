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https://sputnik-georgia.ru/20210917/gruzinskie-kompanii-prinyali-uchastie-v-agrovystavke-v-italii-259690153.html
Грузинские компании приняли участие в агровыставке в Италии
Грузинские компании приняли участие в агровыставке в Италии
На агровыставке "Макфрут 2021" свою продукцию представили восемь грузинских компаний 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T21:41+0400
2021-09-17T21:41+0400
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новости
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италия
выставка
сельское хозяйство
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В агропромышленной выставке "Макфрут 2021" в итальянском городе Римини приняли участие восемь грузинских компаний, сообщает Минсельхоз Грузии."Макфрут 2021" – это крупнейшее бизнес-мероприятие. На выставке представлены всевозможные семена, продукты, оборудование, системы для успешного выращивания овощей и фруктов, здесь же можно было получить услуги агроспециалистов. Насыщенная программа выставки включает в себя большое количество семинаров и деловых встреч, которые дают возможность совершенствовать свои знания и навыки в сельскохозяйственной сфере, говорится в сообщении.Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок&gt;&gt;На выставке, на грузинском стенде были представлены фрукты и овощи компаний "Карели фрутс", "Джорджиан неичерал", "Лурджи вели", "Натс джи" и других.В ходе выставки посол Грузии в Италии Константин Сургуладзе, вместе с президентом "Макфрут-2021" Ренцо Пирачини, представителями Минсельхоза Грузии и грузинскими участниками выставки обсудили дальнейшие перспективы экспорта грузинской агропродукции в Италию.Кроме того, представители грузинских компаний имели возможность встретиться с итальянскими предпринимателями и международными бизнес-ассоциациями.По информации Минсельхоза, участие в подобных мероприятиях очень важно для популяризации грузинской агропродукции на мировых рынках.Основная цель агрополитики правительства – увеличение экспорта агропродукции и снижение зависимости от импорта в стране.В число приоритетов государственной политики в этой сфере входит повышение конкурентоспособности в агропродовольственном секторе, стабильный рост производства высококачественной продукции, безопасность продуктов и развитие села.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/vlasti-gruzii-planiruet-vlozhit-v-razvitie-selskogo-khozyaystva-sem-mlrd-lari-258664970.html
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экономика, новости, грузия, италия, выставка, сельское хозяйство

Грузинские компании приняли участие в агровыставке в Италии

21:41 17.09.2021
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CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)Блюда традиционной средиземноморской диеты
Блюда традиционной средиземноморской диеты - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)
На агровыставке "Макфрут 2021" свою продукцию представили восемь грузинских компаний
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В агропромышленной выставке "Макфрут 2021" в итальянском городе Римини приняли участие восемь грузинских компаний, сообщает Минсельхоз Грузии.
"Макфрут 2021" – это крупнейшее бизнес-мероприятие. На выставке представлены всевозможные семена, продукты, оборудование, системы для успешного выращивания овощей и фруктов, здесь же можно было получить услуги агроспециалистов. Насыщенная программа выставки включает в себя большое количество семинаров и деловых встреч, которые дают возможность совершенствовать свои знания и навыки в сельскохозяйственной сфере, говорится в сообщении.
Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок>>
На выставке, на грузинском стенде были представлены фрукты и овощи компаний "Карели фрутс", "Джорджиан неичерал", "Лурджи вели", "Натс джи" и других.
В ходе выставки посол Грузии в Италии Константин Сургуладзе, вместе с президентом "Макфрут-2021" Ренцо Пирачини, представителями Минсельхоза Грузии и грузинскими участниками выставки обсудили дальнейшие перспективы экспорта грузинской агропродукции в Италию.
Кроме того, представители грузинских компаний имели возможность встретиться с итальянскими предпринимателями и международными бизнес-ассоциациями.
По информации Минсельхоза, участие в подобных мероприятиях очень важно для популяризации грузинской агропродукции на мировых рынках.
Район Кеда, Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Власти Грузии планируют вложить в развитие сельского хозяйства семь млрд лари
26 августа, 16:37
536
Основная цель агрополитики правительства – увеличение экспорта агропродукции и снижение зависимости от импорта в стране.
В число приоритетов государственной политики в этой сфере входит повышение конкурентоспособности в агропродовольственном секторе, стабильный рост производства высококачественной продукции, безопасность продуктов и развитие села.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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