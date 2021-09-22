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Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат гранты от государства

Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат гранты от государства

На первом этапе программы государственные гранты для начала или расширение бизнеса получат 50 вынужденных переселенцев и экомигрантов 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T13:08+0400

2021-09-22T13:08+0400

2021-09-22T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Для содействия самозанятости вынужденных переселенцев и экомигрантов государство предоставит им инструменты и оборудование в рамках грантовой программы, сообщает Агентство обеспечения источниками существования вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов.Главная цель госпрограммы – обеспечить этих людей источником дохода и создать условия для их реинтеграции.До 2024 года для вынужденных переселенцев построят до восьми тысяч квартир>>На первом этапе финансирование смогут получить 50 претендентов.Претенденты на грантовую программу должны предоставить документацию о профессиональном образовании. Победители смогут выбрать подходящие им инструменты стоимостью в 2 тысячи лари, которые помогут им начать или расширить свой бизнес.Заявки на участие в программе можно подать в Агентство или его территориальные отделения как в Тбилиси, так и в Гори, Рустави, Кутаиси и Зугдиди до 20 октября включительно.В электронной форме заявки можно подать по адресу info@idp.gov.ge.Наряду с расселением семей вынужденных переселенцев и экомигрантов, основным направлением деятельности Агентства является обеспечение их средствами существования. До 2020 года программы жизнеобеспечения были доступны только для вынужденно перемещенных лиц, а теперь к ним подключены и экомигранты. Для улучшения их социально-экономического положения, разрабатываются целевые проекты и программы, адаптированные к их потребностям, и предоставляются гранты для обеспечения доступа к средствам существования. Задача Агентства – помочь этим семьям найти стабильный источник дохода, чтобы как можно меньше зависеть от государственной помощи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210815/Semyam-ekomigrantov-v-Gruzii-budut-vydelyat-bolshe-sredstv-na-pokupku-domov-252589416.html

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