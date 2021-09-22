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https://sputnik-georgia.ru/20210922/vynuzhdennye-pereselentsy-i-ekomigranty-v-gruzii-poluchat-granty-ot-gosudarstva-259793197.html
Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат гранты от государства
Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат гранты от государства
На первом этапе программы государственные гранты для начала или расширение бизнеса получат 50 вынужденных переселенцев и экомигрантов 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T13:08+0400
2021-09-22T13:09+0400
экономика
новости
грузия
гранты
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Для содействия самозанятости вынужденных переселенцев и экомигрантов государство предоставит им инструменты и оборудование в рамках грантовой программы, сообщает Агентство обеспечения источниками существования вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов.Главная цель госпрограммы – обеспечить этих людей источником дохода и создать условия для их реинтеграции.До 2024 года для вынужденных переселенцев построят до восьми тысяч квартир&gt;&gt;На первом этапе финансирование смогут получить 50 претендентов.Претенденты на грантовую программу должны предоставить документацию о профессиональном образовании. Победители смогут выбрать подходящие им инструменты стоимостью в 2 тысячи лари, которые помогут им начать или расширить свой бизнес.Заявки на участие в программе можно подать в Агентство или его территориальные отделения как в Тбилиси, так и в Гори, Рустави, Кутаиси и Зугдиди до 20 октября включительно.В электронной форме заявки можно подать по адресу info@idp.gov.ge.Наряду с расселением семей вынужденных переселенцев и экомигрантов, основным направлением деятельности Агентства является обеспечение их средствами существования. До 2020 года программы жизнеобеспечения были доступны только для вынужденно перемещенных лиц, а теперь к ним подключены и экомигранты. Для улучшения их социально-экономического положения, разрабатываются целевые проекты и программы, адаптированные к их потребностям, и предоставляются гранты для обеспечения доступа к средствам существования. Задача Агентства – помочь этим семьям найти стабильный источник дохода, чтобы как можно меньше зависеть от государственной помощи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210815/Semyam-ekomigrantov-v-Gruzii-budut-vydelyat-bolshe-sredstv-na-pokupku-domov-252589416.html
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экономика, новости, грузия, гранты

Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат гранты от государства

13:08 22.09.2021 (обновлено: 13:09 22.09.2021)
228
© Sputnik / Ekaterina MikaridzeОдин из самых старых салонов в городе
Один из самых старых салонов в городе - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
На первом этапе программы государственные гранты для начала или расширение бизнеса получат 50 вынужденных переселенцев и экомигрантов
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Для содействия самозанятости вынужденных переселенцев и экомигрантов государство предоставит им инструменты и оборудование в рамках грантовой программы, сообщает Агентство обеспечения источниками существования вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов.
Главная цель госпрограммы – обеспечить этих людей источником дохода и создать условия для их реинтеграции.
До 2024 года для вынужденных переселенцев построят до восьми тысяч квартир>>
На первом этапе финансирование смогут получить 50 претендентов.
Претенденты на грантовую программу должны предоставить документацию о профессиональном образовании. Победители смогут выбрать подходящие им инструменты стоимостью в 2 тысячи лари, которые помогут им начать или расширить свой бизнес.
Заявки на участие в программе можно подать в Агентство или его территориальные отделения как в Тбилиси, так и в Гори, Рустави, Кутаиси и Зугдиди до 20 октября включительно.
В электронной форме заявки можно подать по адресу info@idp.gov.ge.
Строительство новых жилых домов на первой линии в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 15.08.2021
Семьям экомигрантов в Грузии будут выделять больше средств на покупку домов
15 августа, 19:34
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Наряду с расселением семей вынужденных переселенцев и экомигрантов, основным направлением деятельности Агентства является обеспечение их средствами существования. До 2020 года программы жизнеобеспечения были доступны только для вынужденно перемещенных лиц, а теперь к ним подключены и экомигранты. Для улучшения их социально-экономического положения, разрабатываются целевые проекты и программы, адаптированные к их потребностям, и предоставляются гранты для обеспечения доступа к средствам существования.
Задача Агентства – помочь этим семьям найти стабильный источник дохода, чтобы как можно меньше зависеть от государственной помощи.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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