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Задержан один из участников инцидента в Дманиси
Задержан один из участников инцидента в Дманиси
По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Грузии – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и насилие 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T10:29+0400
2021-09-22T10:29+0400
2021-09-22T10:34+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Задержан один из участников инцидента в Дманиси – кандидат в мажоритарные депутаты от "Грузинской мечты" Михаил Дауашвили сам отвез сына в полицию.Заявление по этому поводу сделало и МВД Грузии. По данным ведомства, задержан 28-летний Д. Д. Следствие установило, что обвиняемый 21 сентября в селе Гантиади Дманисского района на предвыборной встрече во время словесного и физического противостояния нанес ножевые ранения сторонникам "Единого национального движения". Оба доставлены в больницу.Во время физического противостояния разные телесные повреждения получили и другие лица. Полиция продолжает интенсивные следственные мероприятия для установления личности всех участников.Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Насилие". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции>>Случившееся прокомментировал и отец задержанного – кандидат в мажоритарные депутаты в сакребуло Дманиси от "Грузинской мечты" Михаил Дауашвили. Он отметил, что у его сына проблемы со здоровьем. Он обвиняет в провоцировании инцидента кандидата от оппозиции и его сторонников.По данным оппозиционных телеканалов, действующий мэр Дманиси Георгий Татуашвили, который также является кандидатом в мэры от "Единого национального движения" на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, и депутат парламента, лидер партии "Прогресс и свобода" Каха Окриашвили проводили предвыборную встречу с населением, когда появились неизвестные и спровоцировали конфликт.В то же время в Дманисском штабе партии "Грузинская мечта" заявляют, что с их стороны не было никаких провокаций, и они хотят, чтобы выборы прошли в мирной обстановке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, инцидент, выборы, дманиси
Задержан один из участников инцидента в Дманиси
10:29 22.09.2021 (обновлено: 10:34 22.09.2021)
По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Грузии – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и насилие
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Задержан один из участников инцидента в Дманиси – кандидат в мажоритарные депутаты от "Грузинской мечты" Михаил Дауашвили сам отвез сына в полицию.
Заявление
по этому поводу сделало и МВД Грузии. По данным ведомства, задержан 28-летний Д. Д. Следствие установило, что обвиняемый 21 сентября в селе Гантиади Дманисского района на предвыборной встрече во время словесного и физического противостояния нанес ножевые ранения сторонникам "Единого национального движения". Оба доставлены в больницу.
Во время физического противостояния разные телесные повреждения получили и другие лица. Полиция продолжает интенсивные следственные мероприятия для установления личности всех участников.
Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Насилие". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Случившееся прокомментировал и отец задержанного – кандидат в мажоритарные депутаты в сакребуло Дманиси от "Грузинской мечты" Михаил Дауашвили. Он отметил, что у его сына проблемы со здоровьем. Он обвиняет в провоцировании инцидента кандидата от оппозиции и его сторонников.
"Я был в Гантиади в своем штабе с агитаторами, и мы говорили о встрече с избирателями. В это время проехал эскорт Кахи Окриашвили (депутат парламента – ред.). Они всячески старались вызвать нас на провокацию, использовали слабость моего сына, у него проблемы со здоровьем. Он увидел, что я потерял сознание, упал и меня начали бить. Он впал в состояние аффекта. Он сам сдался полиции. Я сам его отвез, чтобы он понес соответствующее наказание", – заявил Дауашвили телекомпании Imedi.
По данным оппозиционных телеканалов, действующий мэр Дманиси Георгий Татуашвили, который также является кандидатом в мэры от "Единого национального движения" на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, и депутат парламента, лидер партии "Прогресс и свобода" Каха Окриашвили проводили предвыборную встречу с населением, когда появились неизвестные и спровоцировали конфликт.
В то же время в Дманисском штабе партии "Грузинская мечта" заявляют, что с их стороны не было никаких провокаций, и они хотят, чтобы выборы прошли в мирной обстановке.
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