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Бьют по имиджу Грузии – туристический сектор о мошенниках от туризма

Бьют по имиджу Грузии – туристический сектор о мошенниках от туризма

МВД Грузии опечатало два бара в Тбилиси, где бессовестно обирали иностранцев 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T12:09+0400

2021-09-23T12:09+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Разоблачение и наказание преступной группы мошенников, наживающихся на туристах, важно для развития туризма в стране, считают в Ассоциации гидов Грузии.Накануне МВД Грузии раскрыло преступную схему наживы денег у туристов. Спецоперация была проведена в двух тбилисских барах – "Скарпа" и "Рояль". Пока полицией задержан владелец бара "Скарпа". Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Мошенничество" и "Кража". Преступления наказываются лишением свободы от шести до десяти лет.В барах Тбилиси обманным путем вымогали деньги у туристов>>В заявлении гидов отмечено, что такие мошеннические схемы долгие годы беспокоят тех, кто работает в туристической сфере.Приветствует действия МВД и исполняющая обязанности председателя Национальной администрации туризма Мадея Джаниашвили. По ее словам, подобное мошенничество наносит серьезный вред имиджу Грузии как туристической страны на международном рынке."Такого рода мошеннические действия наносят серьезный вред имиджу Грузии как туристической страны на международном рынке. Поэтому отрадно, что МВД оперативно выявляет и предотвращает подобные факты", – сказала Джаниашвили.Следствием установлено, что 32-летний владелец клуба "Скарпа" завышал цены в меню заведения, а также подменивал дорогие заказы на более дешевые продукты, взимая в основном с иностранцев крупные суммы денег.Так, в сентябре этого года, к гражданину Китая, заглянувшего в кафе-бар "Скарпа" подсела девушка, состоявшей в криминальной связи с владельцем бара. Внезапно посетитель почувствовал недомогание после употребления алкоголя и потерял сознание. Пока ему оказывали помощь, сообщники использовали его банковские карты. Придя в сознание, китаец обнаружил, что с его карт было снято 15 тысяч лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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