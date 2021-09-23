https://sputnik-georgia.ru/20210923/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-653-259819477.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 653

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 653

За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, вылечились 2 646 пациентов, а с начала пандемии – 570 443 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T10:48+0400

2021-09-23T10:48+0400

2021-09-23T10:59+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259789007_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_4b31ff0b3ae91f905a5ef0e957108f48.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 653. Скончались 47 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 602 065 случаев заражения. "Это катастрофа" - главный инфекционист о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 646 человек, с начала пандемии – 570 443. Скончались 8 711.За сутки сделано 28 553 теста, в том числе 15 965 на антиген и 12 588 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 5,79%, за последние 14 дней – 6,85%, за последние семь дней – 6,44%.К этому времени в Грузии сделано 1 700 895 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 948.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 4 915, в ковид-гостиницах – 930.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19