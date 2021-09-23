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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210923/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-653-259819477.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 653
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 653
За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, вылечились 2 646 пациентов, а с начала пандемии – 570 443 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T10:48+0400
2021-09-23T10:59+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 653. Скончались 47 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 602 065 случаев заражения. "Это катастрофа" - главный инфекционист о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 646 человек, с начала пандемии – 570 443. Скончались 8 711.За сутки сделано 28 553 теста, в том числе 15 965 на антиген и 12 588 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 5,79%, за последние 14 дней – 6,85%, за последние семь дней – 6,44%.К этому времени в Грузии сделано 1 700 895 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 948.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 4 915, в ковид-гостиницах – 930.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 653

10:48 23.09.2021 (обновлено: 10:59 23.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, вылечились 2 646 пациентов, а с начала пандемии – 570 443
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 653. Скончались 47 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 602 065 случаев заражения.
"Это катастрофа" - главный инфекционист о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 646 человек, с начала пандемии – 570 443. Скончались 8 711.
За сутки сделано 28 553 теста, в том числе 15 965 на антиген и 12 588 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 5,79%, за последние 14 дней – 6,85%, за последние семь дней – 6,44%.
К этому времени в Грузии сделано 1 700 895 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 948.
В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 4 915, в ковид-гостиницах – 930.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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