https://sputnik-georgia.ru/20210923/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-653-259819477.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 653
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 653
За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, вылечились 2 646 пациентов, а с начала пандемии – 570 443 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T10:48+0400
2021-09-23T10:48+0400
2021-09-23T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 653. Скончались 47 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 602 065 случаев заражения. "Это катастрофа" - главный инфекционист о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 646 человек, с начала пандемии – 570 443. Скончались 8 711.За сутки сделано 28 553 теста, в том числе 15 965 на антиген и 12 588 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 5,79%, за последние 14 дней – 6,85%, за последние семь дней – 6,44%.К этому времени в Грузии сделано 1 700 895 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 948.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 4 915, в ковид-гостиницах – 930.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 653
10:48 23.09.2021 (обновлено: 10:59 23.09.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, вылечились 2 646 пациентов, а с начала пандемии – 570 443
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 653. Скончались 47 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 602 065 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 646 человек, с начала пандемии – 570 443. Скончались 8 711.
За сутки сделано 28 553 теста, в том числе 15 965 на антиген и 12 588 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 5,79%, за последние 14 дней – 6,85%, за последние семь дней – 6,44%.
К этому времени в Грузии сделано 1 700 895 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 948.
В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 4 915, в ковид-гостиницах – 930.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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