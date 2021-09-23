https://sputnik-georgia.ru/20210923/chto-obsuzhdal-irakliy-kobakhidze-na-vstreche-s-poslami-es-259839680.html

Что обсуждал Ираклий Кобахидзе на встрече с послами ЕС

Что обсуждал Ираклий Кобахидзе на встрече с послами ЕС

Речь на встрече шла исключительно о предстоящих выборах и предвыборной среде в стране, сообщил журналистам лидер "Грузинской мечты" 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T17:46+0400

2021-09-23T17:46+0400

2021-09-23T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. На встрече с послами Евросоюза речь шла лишь о предвыборной среде в Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе журналистам после завершения встречи в представительстве ЕС в Тбилиси.По словам Кобахидзе, с дипломатами не обсуждалось ни соглашение Шарля Мишеля, ни прослушивание дипломатов, которое якобы осуществляла СГБ.Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси>>Здесь же Кобахидзе добавил, что если бы вопросы о файлах с прослушками, опубликованных некоторыми СМИ, все-таки прозвучали, то дипломатам посоветовали бы узнать подробности у людей, которые поставляют журналистам такого рода информацию.В среду, 22 сентября, посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что у Брюсселя возникли вопросы по поводу соблюдения Грузией Венской конвенции, которая регулирует дипломатические отношения. Дипломат также подчеркнул, что посол Грузии в Евросоюзе Вахтанг Махароблишвили во вторник был вызван в головной офис ЕС в Брюсселе для дачи пояснений.На прошлой неделе оппозиционные телеканалы обнародовали расшифровку тайных записей разговоров дипломатов в Грузии. Предполагается, что тайную слежку осуществляла Служба госбезопасности страны. Есть расшифровка беседы посла ЕС в Грузии Карла Харцеля с одним из своих сотрудников в марте 2020 года, в которой они обсуждают ситуацию в церкви и проведение массовых ритуалов во время пандемии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, евросоюз, ираклий кобахидзе, выборы