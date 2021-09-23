https://sputnik-georgia.ru/20210923/predvybornye-strasti-nakalyayutsya-meliya-i-kobakhidze-edva-ne-podralis-u-ofisa-es-v-tbilisi-259837123.html
Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси
Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси
Молодых политиков разнимали активисты правящей партии 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T16:05+0400
2021-09-23T16:05+0400
2021-09-23T16:18+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
местные выборы
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/11/252605800_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11eb15a5d6621dabc4431fa8c2f69c5b.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе едва не подрались у здания офиса Евросоюза в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Представитель правящей партии Грузии прокомментировал инцидент в Дманиси>>Конфликт начался из-за оценки Кобахидзе относительно недавнего противостояния между сторонниками двух партий в Дманиси на востоке Грузии. По словам Мелия, Кобахидзе и его однопартийцы обвиняют "Национальное движение" в том, что они сами ранили холодным оружием своих сторонников.Тогда политиков стали разнимать активисты "Грузинской мечты". В свою очередь, Кобахидзе назвал действия Мелия провокацией."Вот как они устраивают провокацию, эти подонки и грязные люди. Ника Мелия - провокатор", - сказал Ираклий Кобахидзе, покидая территорию.На месте была мобилизована полиция.Председатель "Грузинской мечты" в четверг провел встречу с послами стран ЕС. По его словам, встреча касалась только предвыборных вопросов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/11/252605800_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_713b02636ef8ab7ecd5b6fcc839088de.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, местные выборы, выборы
Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси
16:05 23.09.2021 (обновлено: 16:18 23.09.2021)
Молодых политиков разнимали активисты правящей партии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе едва не подрались у здания офиса Евросоюза в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия
с места событий.
Конфликт начался из-за оценки Кобахидзе относительно недавнего противостояния между сторонниками двух партий в Дманиси на востоке Грузии. По словам Мелия, Кобахидзе и его однопартийцы обвиняют "Национальное движение" в том, что они сами ранили холодным оружием своих сторонников.
"Ты - раб Бидзины Иванишвили (основатель "Грузинской мечты - ред.). Ты сам веришь в то, что говоришь? У тебя нет ни стыда, ни совести. Ты получишь достойный ответ на выборах 2 октября", - заявил Мелия, приближаясь к оппоненту.
Тогда политиков стали разнимать активисты "Грузинской мечты". В свою очередь, Кобахидзе назвал действия Мелия провокацией.
"Вот как они устраивают провокацию, эти подонки и грязные люди. Ника Мелия - провокатор", - сказал Ираклий Кобахидзе, покидая территорию.
На месте была мобилизована полиция.
Председатель "Грузинской мечты" в четверг провел встречу с послами стран ЕС. По его словам, встреча касалась только предвыборных вопросов.
Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции
>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.