https://sputnik-georgia.ru/20210923/predvybornye-strasti-nakalyayutsya-meliya-i-kobakhidze-edva-ne-podralis-u-ofisa-es-v-tbilisi-259837123.html

Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси

Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси

Молодых политиков разнимали активисты правящей партии 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T16:05+0400

2021-09-23T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе едва не подрались у здания офиса Евросоюза в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Представитель правящей партии Грузии прокомментировал инцидент в Дманиси>>Конфликт начался из-за оценки Кобахидзе относительно недавнего противостояния между сторонниками двух партий в Дманиси на востоке Грузии. По словам Мелия, Кобахидзе и его однопартийцы обвиняют "Национальное движение" в том, что они сами ранили холодным оружием своих сторонников.Тогда политиков стали разнимать активисты "Грузинской мечты". В свою очередь, Кобахидзе назвал действия Мелия провокацией."Вот как они устраивают провокацию, эти подонки и грязные люди. Ника Мелия - провокатор", - сказал Ираклий Кобахидзе, покидая территорию.На месте была мобилизована полиция.Председатель "Грузинской мечты" в четверг провел встречу с послами стран ЕС. По его словам, встреча касалась только предвыборных вопросов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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