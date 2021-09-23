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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси
Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси
Молодых политиков разнимали активисты правящей партии 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T16:05+0400
2021-09-23T16:18+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе едва не подрались у здания офиса Евросоюза в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Представитель правящей партии Грузии прокомментировал инцидент в Дманиси&gt;&gt;Конфликт начался из-за оценки Кобахидзе относительно недавнего противостояния между сторонниками двух партий в Дманиси на востоке Грузии. По словам Мелия, Кобахидзе и его однопартийцы обвиняют "Национальное движение" в том, что они сами ранили холодным оружием своих сторонников.Тогда политиков стали разнимать активисты "Грузинской мечты". В свою очередь, Кобахидзе назвал действия Мелия провокацией."Вот как они устраивают провокацию, эти подонки и грязные люди. Ника Мелия - провокатор", - сказал Ираклий Кобахидзе, покидая территорию.На месте была мобилизована полиция.Председатель "Грузинской мечты" в четверг провел встречу с послами стран ЕС. По его словам, встреча касалась только предвыборных вопросов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси

16:05 23.09.2021 (обновлено: 16:18 23.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Молодых политиков разнимали активисты правящей партии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе едва не подрались у здания офиса Евросоюза в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Представитель правящей партии Грузии прокомментировал инцидент в Дманиси>>
Конфликт начался из-за оценки Кобахидзе относительно недавнего противостояния между сторонниками двух партий в Дманиси на востоке Грузии. По словам Мелия, Кобахидзе и его однопартийцы обвиняют "Национальное движение" в том, что они сами ранили холодным оружием своих сторонников.

"Ты - раб Бидзины Иванишвили (основатель "Грузинской мечты - ред.). Ты сам веришь в то, что говоришь? У тебя нет ни стыда, ни совести. Ты получишь достойный ответ на выборах 2 октября", - заявил Мелия, приближаясь к оппоненту.

Тогда политиков стали разнимать активисты "Грузинской мечты". В свою очередь, Кобахидзе назвал действия Мелия провокацией.
"Вот как они устраивают провокацию, эти подонки и грязные люди. Ника Мелия - провокатор", - сказал Ираклий Кобахидзе, покидая территорию.
На месте была мобилизована полиция.
Председатель "Грузинской мечты" в четверг провел встречу с послами стран ЕС. По его словам, встреча касалась только предвыборных вопросов.
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