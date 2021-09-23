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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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Итоги голосования за пару минут: в Грузии прошли имитированные выборы
Итоги голосования за пару минут: в Грузии прошли имитированные выборы
Основным позитивным новшеством нового проекта будет ускоренный подсчет голосов 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T15:31+0400
2021-09-23T15:31+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Имитированные выборы прошли на одном из избирательных участков в Тбилиси на улице Крцаниси, где будет внедрен пилотный проект электронного подсчета голосов, говорится в сообщении ЦИК Грузии.Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси &gt;&gt;&gt;Всего пилотный проект будет осуществлен на 31 избирательном участке. За ходом имитированных выборов следил глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили вместе с членами комиссии.По его словам, основным позитивным новшеством нового проекта будет ускоренный подсчет голосов."Через несколько минут после завершения голосования у нас будут предварительные результаты на этих участках всего одним нажатием на кнопку", - сказал глава ЦИК.В избирательном списке для участия в голосовании было зарегистрировано 823 избирателя. За имитированным процессом голосования следили представители неправительственных организаций, политических партий и СМИ.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, выборы, местные выборы

Итоги голосования за пару минут: в Грузии прошли имитированные выборы

15:31 23.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliЖители столицы Грузии участвуют в выборах в местные органы власти
Жители столицы Грузии участвуют в выборах в местные органы власти - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Основным позитивным новшеством нового проекта будет ускоренный подсчет голосов
ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Имитированные выборы прошли на одном из избирательных участков в Тбилиси на улице Крцаниси, где будет внедрен пилотный проект электронного подсчета голосов, говорится в сообщении ЦИК Грузии.
Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси >>>
Всего пилотный проект будет осуществлен на 31 избирательном участке. За ходом имитированных выборов следил глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили вместе с членами комиссии.
"Имитированные выборы с использование электронных технологий проводятся для того, чтобы запланированный ко 2 октября пилотный проект был исправлен с точки зрения администрирования и чтобы все риски были застрахованы", - заявил Каландаришвили.
По его словам, основным позитивным новшеством нового проекта будет ускоренный подсчет голосов.
"Через несколько минут после завершения голосования у нас будут предварительные результаты на этих участках всего одним нажатием на кнопку", - сказал глава ЦИК.
В избирательном списке для участия в голосовании было зарегистрировано 823 избирателя. За имитированным процессом голосования следили представители неправительственных организаций, политических партий и СМИ.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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