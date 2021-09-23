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Минкультуры Грузии приобрело для Дворца искусств историческое здание
Минкультуры Грузии приобрело для Дворца искусств историческое здание
В Минкульте активно взялись за облагораживание памятников грузинской культуры в стране 23.09.2021, Sputnik Грузия
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2021-09-23T13:11+0400
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грузинская культура
культурные памятники и церкви грузии
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии приобрело историческое здание площадью более 400 квадратных метров для развития Дворца искусств Грузии, говорится в сообщении ведомства в Facebook.В Минкультуры отмечают, что новое здание находится рядом с Дворцом искусств Грузии (ул. И. Каргаретели, 6). В нем разместятся коллекции музея народного и прикладного искусства, которые были подарены Дворцу искусств два года назад, но до сих пор у ведомства не было специального безопасного места для их хранения. Среди коллекций – уникальные ткани, а также серебряные фонды, принадлежащие Музею народно-прикладного искусства с 1911 года.В Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны &gt;&gt;&gt;"В целях защиты и сохранения уникальных коллекций министерство культуры оперативно отреагировало на прошение главы Дворца искусств Георгия Каландия и приобрело историческое здание у частного лица от имени государства, которое было частью Дворца искусств (резиденции графа Ольденбурга) в XIX веке", – отмечается в сообщении.Средства на покупку здания были выделены из бюджетных ассигнований на 2021 год министерства культуры, спорта и молодежи, в частности из "Программы поддержки культурных инвестиций и инфраструктурных проектов".В приобретенном здании будут размещены и храниться соответствующие коллекции музея. С 2022 года его планируется реставрировать и превратить в полноценное музейное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, дворец искусства, министерство культуры и охраны памятников грузии, грузинская культура, культурные памятники и церкви грузии

Минкультуры Грузии приобрело для Дворца искусств историческое здание

12:24 23.09.2021 (обновлено: 13:11 23.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerДворец искусств Art Palace
Дворец искусств Art Palace - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
В Минкульте активно взялись за облагораживание памятников грузинской культуры в стране
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии приобрело историческое здание площадью более 400 квадратных метров для развития Дворца искусств Грузии, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В Минкультуры отмечают, что новое здание находится рядом с Дворцом искусств Грузии (ул. И. Каргаретели, 6). В нем разместятся коллекции музея народного и прикладного искусства, которые были подарены Дворцу искусств два года назад, но до сих пор у ведомства не было специального безопасного места для их хранения. Среди коллекций – уникальные ткани, а также серебряные фонды, принадлежащие Музею народно-прикладного искусства с 1911 года.
В Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны >>>
"В целях защиты и сохранения уникальных коллекций министерство культуры оперативно отреагировало на прошение главы Дворца искусств Георгия Каландия и приобрело историческое здание у частного лица от имени государства, которое было частью Дворца искусств (резиденции графа Ольденбурга) в XIX веке", – отмечается в сообщении.
Средства на покупку здания были выделены из бюджетных ассигнований на 2021 год министерства культуры, спорта и молодежи, в частности из "Программы поддержки культурных инвестиций и инфраструктурных проектов".

"Следует отметить, что согласно заключению Национального бюро судебно-медицинской экспертизы им. Левана Самхараули от 16 августа 2021 года, здание оценивается в 410 тысяч долларов США, и после переговоров с владельцем здания за него было выплачено меньше рыночной стоимости", – cообщили в министерстве.

В приобретенном здании будут размещены и храниться соответствующие коллекции музея. С 2022 года его планируется реставрировать и превратить в полноценное музейное пространство.
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