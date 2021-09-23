https://sputnik-georgia.ru/20210923/minkultur-gruzii-priobrel-dlya-dvortsa-iskusstv-istoricheskoe-zdanie-259824716.html

Минкультуры Грузии приобрело для Дворца искусств историческое здание

Минкультуры Грузии приобрело для Дворца искусств историческое здание

В Минкульте активно взялись за облагораживание памятников грузинской культуры в стране 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T12:24+0400

2021-09-23T12:24+0400

2021-09-23T13:11+0400

культура

новости

грузия

тбилиси

дворец искусства

министерство культуры и охраны памятников грузии

грузинская культура

культурные памятники и церкви грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23020/87/230208725_0:33:1500:877_1920x0_80_0_0_4fd65a8f4f134ff6bb781ddb71ca998d.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии приобрело историческое здание площадью более 400 квадратных метров для развития Дворца искусств Грузии, говорится в сообщении ведомства в Facebook.В Минкультуры отмечают, что новое здание находится рядом с Дворцом искусств Грузии (ул. И. Каргаретели, 6). В нем разместятся коллекции музея народного и прикладного искусства, которые были подарены Дворцу искусств два года назад, но до сих пор у ведомства не было специального безопасного места для их хранения. Среди коллекций – уникальные ткани, а также серебряные фонды, принадлежащие Музею народно-прикладного искусства с 1911 года.В Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны >>>"В целях защиты и сохранения уникальных коллекций министерство культуры оперативно отреагировало на прошение главы Дворца искусств Георгия Каландия и приобрело историческое здание у частного лица от имени государства, которое было частью Дворца искусств (резиденции графа Ольденбурга) в XIX веке", – отмечается в сообщении.Средства на покупку здания были выделены из бюджетных ассигнований на 2021 год министерства культуры, спорта и молодежи, в частности из "Программы поддержки культурных инвестиций и инфраструктурных проектов".В приобретенном здании будут размещены и храниться соответствующие коллекции музея. С 2022 года его планируется реставрировать и превратить в полноценное музейное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, дворец искусства, министерство культуры и охраны памятников грузии, грузинская культура, культурные памятники и церкви грузии