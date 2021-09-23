https://sputnik-georgia.ru/20210923/opolzni-v-adzharii--v-kobuletskom-rayone-159-semey-otrezany-ot-vneshnego-mira-259829167.html

Оползни в Аджарии – в Кобулетском районе 159 семей отрезаны от внешнего мира

Оползни в Аджарии – в Кобулетском районе 159 семей отрезаны от внешнего мира

В Аджарии ведутся активные работы по ликвидации последствий стихии 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T15:01+0400

2021-09-23T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В Кобулетском районе Аджарии 159 семей отрезаны от внешнего мира из-за оползневых процессов, спровоцированных проливными дождями последних дней, сообщает Аджарское телевидение.Оползни зафиксированы в 49 местах. В муниципалитете повреждены дома местных жителей, 15 семей пришлось эвакуировать. Им предложено временное альтернативное жилье.Оползни в Аджарии – разрушены дома и дороги>>Оползнями повреждено два моста. В поселке Чакви затоплены три дома, пострадали и жители других сел.Местные власти уже приступили к ликвидации последствий стихии. В Кобулети и Хала работает тяжелая техника Департамента автомобильных дорог.В результате непогоды пострадали и жители Батуми. Там на затопленных улицах продолжаются работы по откачке воды. В компанию "Батумис цкали" поступило более 300 сообщений. Ликвидационные работы ведутся в поселке Чаоби и "Городе мечты". Пока не известно, какой ущерб нанесла стихия городу. Подсчеты продолжаются. По предварительным данным, в Батуми пострадали сто семей. За последние две недели это второе наводнение, вызванное проливными дождями.Сложной остается ситуация и в Хелвачаури, где также борются с последствиями стихии. В результате двухдневных проливных дождей в муниципалитете активизировались оползневые процессы, серьезно повреждены три жилых дома, жильцы которых эвакуированы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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