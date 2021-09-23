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Оползни в Аджарии – в Кобулетском районе 159 семей отрезаны от внешнего мира
Оползни в Аджарии – в Кобулетском районе 159 семей отрезаны от внешнего мира
В Аджарии ведутся активные работы по ликвидации последствий стихии 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T15:01+0400
2021-09-23T15:01+0400
новости
грузия
аджария
стихийное бедствие
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В Кобулетском районе Аджарии 159 семей отрезаны от внешнего мира из-за оползневых процессов, спровоцированных проливными дождями последних дней, сообщает Аджарское телевидение.Оползни зафиксированы в 49 местах. В муниципалитете повреждены дома местных жителей, 15 семей пришлось эвакуировать. Им предложено временное альтернативное жилье.Оползни в Аджарии – разрушены дома и дороги&gt;&gt;Оползнями повреждено два моста. В поселке Чакви затоплены три дома, пострадали и жители других сел.Местные власти уже приступили к ликвидации последствий стихии. В Кобулети и Хала работает тяжелая техника Департамента автомобильных дорог.В результате непогоды пострадали и жители Батуми. Там на затопленных улицах продолжаются работы по откачке воды. В компанию "Батумис цкали" поступило более 300 сообщений. Ликвидационные работы ведутся в поселке Чаоби и "Городе мечты". Пока не известно, какой ущерб нанесла стихия городу. Подсчеты продолжаются. По предварительным данным, в Батуми пострадали сто семей. За последние две недели это второе наводнение, вызванное проливными дождями.Сложной остается ситуация и в Хелвачаури, где также борются с последствиями стихии. В результате двухдневных проливных дождей в муниципалитете активизировались оползневые процессы, серьезно повреждены три жилых дома, жильцы которых эвакуированы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Оползни в Аджарии – в Кобулетском районе 159 семей отрезаны от внешнего мира

15:01 23.09.2021
215
© photo: Emergency Management Service / FBСтихийное бедствие в Хелвачаури
Стихийное бедствие в Хелвачаури - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo: Emergency Management Service / FB
В Аджарии ведутся активные работы по ликвидации последствий стихии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В Кобулетском районе Аджарии 159 семей отрезаны от внешнего мира из-за оползневых процессов, спровоцированных проливными дождями последних дней, сообщает Аджарское телевидение.
Оползни зафиксированы в 49 местах. В муниципалитете повреждены дома местных жителей, 15 семей пришлось эвакуировать. Им предложено временное альтернативное жилье.
Оползни в Аджарии – разрушены дома и дороги>>
Оползнями повреждено два моста. В поселке Чакви затоплены три дома, пострадали и жители других сел.
Местные власти уже приступили к ликвидации последствий стихии. В Кобулети и Хала работает тяжелая техника Департамента автомобильных дорог.
В результате непогоды пострадали и жители Батуми. Там на затопленных улицах продолжаются работы по откачке воды. В компанию "Батумис цкали" поступило более 300 сообщений. Ликвидационные работы ведутся в поселке Чаоби и "Городе мечты".
Пока не известно, какой ущерб нанесла стихия городу. Подсчеты продолжаются. По предварительным данным, в Батуми пострадали сто семей. За последние две недели это второе наводнение, вызванное проливными дождями.
Сложной остается ситуация и в Хелвачаури, где также борются с последствиями стихии. В результате двухдневных проливных дождей в муниципалитете активизировались оползневые процессы, серьезно повреждены три жилых дома, жильцы которых эвакуированы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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