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Открыт первый участок новой дороги через Рикотский перевал в Грузии
Открыт первый участок новой дороги через Рикотский перевал в Грузии
Рядом с дорогой будут оборудованы специальные пространства, где жители окрестных сел смогут продавать свои товары 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T20:28+0400
2021-09-23T21:26+0400
экономика
грузия
строительство дороги
рикотский перевал
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. На Рикотском перевале, через который проходит трасса Восток-Запад открылся первый до конца отремонтированный двухкилометровый участок трассы, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Кароселадзе.Хеви-Убиса - сложнейший участок автомобильной дороги Рикоти-Зестафони длиной 12,2 километра. Проект подразумевает строительство дороги на четыре полосы, 37 мостов общей длиной 8,3 километра и 20 тоннелей общей длиной 9,4 километра. Строительство дороги должно завершиться в июне 2024 года.К этому времени открылся первый двухкилометровый участок, на котором расположено три тоннеля и шесть мостов. Правда, пока только в одностороннем порядке. Строительство второго направления продолжается."В условиях переключения движения интенсивно продолжатся работы на второй стороне дороги, и уже в скором времени мы откроем и другие участки дороги", - сказал Карселадзе.Рядом с дорогой будут оборудованы специальные пространства, где жители окрестных сел смогут продавать свои товары.На Рикотском перевале, в целом, планируется строительство современной дороги длиной 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля. В настоящее время уже проложено 6 тоннелей и ведутся отделочные работы. На мостах начат процесс устройства монолитной конструкции с соединительной плиткой, после чего будет произведена укладка дорожного покрытия.Строительство основных участков дороги на Рикотском перевале планируется завершить к 2022 году, а ввести полностью в эксплуатацию – к 2023 году.Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.В результате, если сегодня на дорогу от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии) требуется 8 часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210923/proekt-veka-v-ubytok-eksperty-o-novoy-gruzinskoy-doroge-k-granitse-s-rossiey-259836668.html
https://sputnik-georgia.ru/20210506/Stroitelstvo-dorogi-na-Rikotskom-perevale-v-Gruzii-prodolzhaetsya-251660124.html
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экономика, грузия, строительство дороги, рикотский перевал

Открыт первый участок новой дороги через Рикотский перевал в Грузии

20:28 23.09.2021 (обновлено: 21:26 23.09.2021)
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© Facebook / Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Открыт первый участок новой дороги через Рикотский перевал
Открыт первый участок новой дороги через Рикотский перевал - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© Facebook / Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Рядом с дорогой будут оборудованы специальные пространства, где жители окрестных сел смогут продавать свои товары
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. На Рикотском перевале, через который проходит трасса Восток-Запад открылся первый до конца отремонтированный двухкилометровый участок трассы, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Кароселадзе.
Хеви-Убиса - сложнейший участок автомобильной дороги Рикоти-Зестафони длиной 12,2 километра. Проект подразумевает строительство дороги на четыре полосы, 37 мостов общей длиной 8,3 километра и 20 тоннелей общей длиной 9,4 километра. Строительство дороги должно завершиться в июне 2024 года.
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К этому времени открылся первый двухкилометровый участок, на котором расположено три тоннеля и шесть мостов. Правда, пока только в одностороннем порядке. Строительство второго направления продолжается.
"В условиях переключения движения интенсивно продолжатся работы на второй стороне дороги, и уже в скором времени мы откроем и другие участки дороги", - сказал Карселадзе.
Рядом с дорогой будут оборудованы специальные пространства, где жители окрестных сел смогут продавать свои товары.
На Рикотском перевале, в целом, планируется строительство современной дороги длиной 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля. В настоящее время уже проложено 6 тоннелей и ведутся отделочные работы. На мостах начат процесс устройства монолитной конструкции с соединительной плиткой, после чего будет произведена укладка дорожного покрытия.
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Строительство основных участков дороги на Рикотском перевале планируется завершить к 2022 году, а ввести полностью в эксплуатацию – к 2023 году.
Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.
В результате, если сегодня на дорогу от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии) требуется 8 часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.
Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
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