https://sputnik-georgia.ru/20210923/proekt-veka-v-ubytok-eksperty-o-novoy-gruzinskoy-doroge-k-granitse-s-rossiey-259836668.html

"Проект века" в убыток? Эксперты о новой грузинской дороге к границе с Россией

"Проект века" в убыток? Эксперты о новой грузинской дороге к границе с Россией

Опрошенные Sputnik эксперты в один голос говорят о значении проекта, но есть и те, кто предупреждает о том, что окупится он не скоро 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T16:16+0400

2021-09-23T16:16+0400

2021-09-23T16:16+0400

экономика

грузия

аналитика

военно-грузинская дорога

строительство дороги

строительство

грузино-российская граница

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ТБИЛИСИ, 23 сентября - Sputnik. В Грузии началось строительство самого длинного в Закавказье автомобильного тоннеля на дороге, ведущей к российско-грузинской границе.Ожидается, что новый участок Военно-Грузинской дороги будет работать круглый год – сегодня она закрыта более 100 дней в году из-за угрозы схода лавин. После окончания строительства жители населенных пунктов в районе Военно-Грузинской дороги будут беспрерывно связаны с остальной Грузией, а товарооборот между Россией, Грузией и Арменией увеличится.Подробнее – в материале Sputnik.Проект векаВ Грузии реализуется проект строительства новой дороги Квешети – Коби, который станет альтернативой самому сложному участку Военно-Грузинской дороге, связывающей республику с Россией.Суть проекта в том, что в зимний период времени участок действующей сегодня магистрали подвергается опасности схода лавин, из-за чего порядка 100 дней в году дорога может быть закрыта. Новый объездной участок протяженностью 22,7 км с 6 мостами и 5 тоннелями, как ожидается, будет функционировать круглогодично, а автомобилисты больше не будут застревать на продолжительный срок в пути к КПП "Верхний Ларс".Общая стоимость проекта – порядка $400 млн. Средства на его реализацию в виде кредитов выделили Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также в строительство инвестировало правительство Грузии.Завершение реализации проекта планируется к 2024 году.Сейчас началось строительство 9-километрового тоннеля под Крестовым перевалом. Подрядчиком строительства тоннеля выступает китайская компания China Railway Tunnel Group Co, Ltd (CRTG) – она изготовила бурильно-проходческую машину с пониженной вибрацией, чтобы сократить до минимума вероятность обвала горной породы (через которую пробурят тоннель) и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал строительство тоннеля и новой дороги Квешети-Коби "проектом века".По его словам, в день по этой дороге передвигаются по 3-4 тысячи машин. Из них 70% – это легковые автомобили, а остальные – грузовые.Ожидается, что в 2022 году пропускная способность КПП "Верхний Ларс" увеличится в 6,5 раза – к середине года завершится капитальный ремонт КПП и прилегающего к нему участка дороги. Об этом в ходе армяно-российского бизнес-форума в Ереване рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.Ключ к экономическому развитию ГрузииПервым преимуществом данного проекта называется улучшение внутренних транспортных коммуникаций в Грузии – после завершения строительства из Тбилиси в район Казбеги можно будет доехать всего за полтора часа, а также круглогодичную связь с остальной страной обретут жители населенных пунктов, находящихся в районе Военно-Грузинской дороги.При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение в районе курорта, с другой – транзит станет более безопасным. Также в рамках проекта к Гудаури будет построена 5-километровая дорога и туристический центр, что должно будет увеличить туристический потенциал всего региона.Другое преимущество проекта – увеличение транзитного потенциала страны и потенциальный рост товарооборота между Россией, Грузией и Арменией (Военно-Грузинская дорога сегодня остается единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией - Sputnik)Генеральный секретарь Ассоциации международных грузоперевозчиков Грузии Гия Ципурия уверен, что проект позволит устранить проблемы, связанные с дорогой к КПП "Верхний Ларс", и обеспечить бесперебойное транспортное сообщение. По его словам, реализация этого проекта укоротит путь на 12 км, что позволит добираться до Ларса практически вдвое быстрее.Гия Ципурия подчеркнул, что ежегодно только из Армении через КПП "Верхний Ларс" и обратно перевозчики выполняют как минимум 10 тыс. рейсов. В этом году это количество может возрасти до 15 тыс. за счет поставок пшеницы и других зерновых культур.Новая дорога, считает эксперт, будет иметь инфраструктурные проекты, которые улучшат экономический потенциал населения и оживит регион."Новые дороги в регионах означают больше туристов, больше инвестиций и занятости", - отмечает Александр Тимофеев."Грузия исторически располагается в ключевой точке Шелкового пути и в настоящее время находится в ключевом положении, связывая логистику между Европой и Азией, - продолжает Александр Тимофеев. - Такое географическое положение делает Грузию важным звеном в глобализации мировой экономики, и эксперты полагают, что надлежащее и эффективное функционирование транспортного сектора страны является ключом к ее экономическому развитию".Что получит Армения?Участок дороги, где сегодня идет строительство тоннеля, часто закрыт из-за опасности схода лавин – соответственно, сокращаются доходы Грузии от транзита и Армении, отправляющей грузы в Россию.Ожидается, что новая дорога позволит армянским экспедиторам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс" - тоннель позволит значительно сократить время в пути, а главное, передвижение будет открыто весь год без перерывов."Проект, реализуемый сегодня Грузией, крайне необходим и Армении - ожидания от новой дороги очень большие, - отметил в разговоре со Sputnik глава Ассоциации транспортных экспедиторов Армении Егише Ованнисян. - Во время Великой отечественной войны дорога через Ладожское озеро, ведущая к блокадному Ленинграду, называлась "дорогой жизни". Похожую роль для Армении сегодня играет Военно-Грузинская дорога. Дело в том, что после того, как Армения стала полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), интенсивно начали развиваться экономические связи с остальными странами-участницами данного объединения, стал увеличиваться товарооборот. Однако единственной трассой, которая сегодня дает нам возможность его увеличивать, является Военно-Грузинская дорога – это наш главный выход на страны ЕАЭС".Однако, по его словам, есть одно очень важное "но", на которое должны отреагировать все заинтересованные стороны – Россия, Грузия и Армения."Понятно, что дорога увеличит пропускную способность, с ее помощью можно будет постараться обеспечить увеличение товарооборота между Грузией, Арменией и Россией, но есть чисто технологические проблемы, на которые должны отреагировать все три страны, - говорит Егише Ованнисян. - Необходимо, чтобы таможня, обслуживающая грузопотоки на российской и грузинской территориях, соответствовала тому уровню повышения грузопотоков, который появится после введения новой дороги в эксплуатацию. Вопрос именно в том, чтобы технологический уровень таможенных процедур соответствовал повышению пропускной способности дороги, чтобы таможня была готова оперативно реагировать на увеличение товаропотоков. Важно, чтобы грузопотоки не останавливались".Потому что сейчас, отмечает эксперт, на границе России и Грузии часто образовываются многокилометровые пробки. "Представьте, сколько ресурсов это уводит в сторону. Ресурсы идут в никуда – машины простаивают, провоцируются лишние затраты. Если все будет работать как надо, то это станет стимулом для всех бизнесменов, что можно увеличивать экспортные и импортные возможности с каждой стороны", - заключил он."Дорога в никуда"?Новая дорога строится для двух целей, говорит директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Первая - увеличение связанности территории Грузии. В стране есть населенные пункты, которые могут быть отрезаны от остальной страны во время схода лавин на Военно-Грузинской дороге, поэтому для внутренней коммуникации данный проект - это безусловно полезная история.Вторая цель – внешние коммуникации с остальным миром, в том числе с Россией."Остановимся подробнее на второй цели. Экономика Грузии очень слабая - она постоянно дефицитная, в стране высокий уровень безработицы - около 10%, постоянный отрицательный торговый баланс… То есть, говоря по-простому, Грузии особо нечего экспортировать. Страна с абсолютно депрессивной экономикой, без какого-либо серьезного собственного производства, с достаточно бедным населением и госдолгом более чем в 60% к ВВП страны. Грузия, по сути, живет в долг. И если мы говорим о том, что новая дорога позволит облегчить движение товарных потоков, то необходимо задать вопрос – что это за потоки? Грузия не экспортирует ничего такого, что требовало бы строительства этого тоннеля. Да, на экспорт идет много вина, а все остальное – это, по большей части, перепродажа той или иной продукции соседних государств. То есть, Грузия играет роль некоего хаба и для Азербайджана, и для Армении. Для этого строительство тоннеля не нужно", - считает Алексей Зубец.Если Грузия рассчитывает на то, чтобы при помощи новой дороги обеспечить некий транзит, то при просмотре карты становится видно, что два основных внешних партнера, которые могли бы пользоваться этой магистралью – это Турция и Иран, продолжает эксперт.Более удобный маршрут из Ирана в Россию, по его словам, пролегает через территорию Азербайджана, поэтому в Грузию иранские грузоотправители они не пойдут. Из Турции грузовые потоки идут в Россию либо по морю, либо через Европу, коммуникация налажена и туркам эта дорога ни к чему."Соответственно, с логистической точки зрения эта дорога ниоткуда и в никуда. Единственный внешний партнер, который будет иметь от этого проекта какую-то выгоду - это Армения. Сегодня данная дорога для них – единственная связь с Россией. Но, опять же, 10-15 тысяч рейсов в год – это совсем немного. Это не та нагрузка, которая может "отбить" проект, стоимостью в $400 млн. Для того, чтобы "отбить" такой проект, необходимо гораздо больше денежных потоков", - убежден Алексей Зубец.Эксперт задается вопросом: если Грузия строит дорогу за $400 млн и эти инвестиции не окупятся, то как это скажется на состоянии экономики Грузии? "Да, это интересный проект, но с точки зрения заработка для страны он очень сомнительный. Потому что те деньги, которые они получили от АБР и ЕБРР, - это не подарки, а кредиты, которые рано или поздно придётся возвращать. А за счет каких доходов их можно будет вернуть - это большой вопрос. Проект однозначно будет убыточным", - считает он.Любопытной аналогией здесь выглядит проект строительства дороги от порта Бар (Черногория) в Сербию, которая должна была дать Белграду выход к морю, отмечает Алексей Зубец."Эта дорога стала поистине легендарной. В свое время Китайский экспортный банк предложил инфраструктурный кредит, чтобы построить эту дорогу. Черногорцы планировали, что отобьют затраты на платном проезде и из этих доходов будут отдавать долги по кредиту китайскому банку. Они взяли кредит, китайцы им эту дорогу построили. Ездить по ней оказалось особо некому, тем более, что сейчас пандемия, с туризмом и всем остальным все не очень хорошо. По итогу, отдать деньги за строительство этой дороги Черногория не может, у них просто нет денег на возврат кредита. А по условиям кредита, в случае, если они не могут заплатить, то дорогу забирает Китай (также по сообщениям СМИ в китайскую собственность может перейти морской порт Бар, - Sputnik). В результате там колоссальный скандал, президента Черногории Мило Джукановича обвиняют, что он довел страну до банкротства", - рассказал эксперт.Для Черногории эта дорога не стала стимулом для развития местной экономики, отмечает он, потому что все субподряды получили сами же китайцы."То есть, черногорцам досталось очень немного денег. В результате - гиря на шее Черногории, никто не знает, что делать с этой дорогой. Вот не получилось бы такая история и в Грузии, когда страна в кредит реализует некий дорогой проект на $400 млн - а это для Грузии очень много - строит дорогу из ниоткуда в никуда, ценность которой для транзита минимальна", - продолжает Алексей Зубец.Что касается потенциальных доходов от этой дороги, то эксперт прогнозирует, что при условии, что дорога будет платной, а грузопотоки между Грузией, Армений и Россией увеличатся, то Тбилиси сможет зарабатывать около $2-3 млн в год. "Как можно добиться большего – я не вижу", - резюмировал эксперт.

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экономика, грузия, аналитика, военно-грузинская дорога, строительство дороги, строительство, грузино-российская граница