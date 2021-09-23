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Полицейский в Грузии расстрелял директора больницы – суд присяжных вынес вердикт

Полицейский в Грузии расстрелял директора больницы – суд присяжных вынес вердикт

Вердикт вынесли 11 присяжных после почти десяти часов обсуждения 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T13:14+0400

2021-09-23T13:14+0400

2021-09-23T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Суд присяжных в городе Телави (регион Кахети) признал виновным заместителя главы отделения криминальной полиции города Телави Вано Зандарашвили в убийстве директора Телавской районной больницы Зураба Сачишвили, сообщает телеканал Imedi.Вердикт вынесли 11 присяжных после почти десяти часов обсуждения. Меру наказания (срок заключения для подсудимого) определит Телавский районный суд в ближайшее время.Речь идет об убийстве, которое произошло 26 декабря прошлого года в деревне Икалто Телавского района. Сора, возникшая за столом, продолжилась на улице. В результате стрельбы погиб Сачишвили и ранения получил глава юридической службы мэрии Телави Леван Бердзенишвили. По информации следствия, Зандарашвили стрелял из своего табельного оружия, он был задержан сразу после инцидента.Следствие велось по статьям "Умышленное убийство" и "Намеренное нанесение тяжкого вреда здоровью".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/svyazali-i-vybrosili-v-kanal-raskryty-detali-zhestokogo-ubiystva-na-vostoke-gruzii-259769644.html

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