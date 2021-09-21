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Связали и выбросили в канал: раскрыты детали жестокого убийства на востоке Грузии
Связали и выбросили в канал: раскрыты детали жестокого убийства на востоке Грузии
По данным следствия, мотивом преступников была месть 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T17:47+0400
2021-09-21T17:47+0400
2021-09-21T17:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Полиция раскрыла факт жестокого убийства в районе Марнеули на востоке Грузии – задержаны трое молодых мужчин, говорится в сообщении пресс-службы МВД.По данным следствия, 18 сентября этого года двое обвиняемых из мести связали руки и ноги их 28-летнему знакомому. Затем жертву увезли в одну из деревень района Марнеули, привязали к нему тяжелый предмет и выбросили в оросительный канал, в результате чего он умер.В Тбилиси задержали обвиняемого в попытке убийства молодого танцора>>Следствие установило, что друг двоих задержанных стал свидетелем их действий, однако не стал сообщать полиции о преступлении.В результате следственных мероприятий сотрудники полиции задержали всех троих обвиняемых в Марнеули.По информации МВД Грузии, среди задержанных 35- и 29-летние мужчины. Последний был ранее судим. Им предъявлены обвинения по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору", а также "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Им грозит до 17 лет тюрьмы.Что касается третьего задержанного, то 40-летний мужчина обвиняется в недонесении о преступлении, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, мвд грузии, арест, преступность в грузии
Связали и выбросили в канал: раскрыты детали жестокого убийства на востоке Грузии
По данным следствия, мотивом преступников была месть
ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik.
Полиция раскрыла факт жестокого убийства в районе Марнеули на востоке Грузии – задержаны трое молодых мужчин, говорится в сообщении
пресс-службы МВД.
По данным следствия, 18 сентября этого года двое обвиняемых из мести связали руки и ноги их 28-летнему знакомому. Затем жертву увезли в одну из деревень района Марнеули, привязали к нему тяжелый предмет и выбросили в оросительный канал, в результате чего он умер.
Следствие установило, что друг двоих задержанных стал свидетелем их действий, однако не стал сообщать полиции о преступлении.
В результате следственных мероприятий сотрудники полиции задержали всех троих обвиняемых в Марнеули.
По информации МВД Грузии, среди задержанных 35- и 29-летние мужчины. Последний был ранее судим. Им предъявлены обвинения по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору", а также "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Им грозит до 17 лет тюрьмы.
Что касается третьего задержанного, то 40-летний мужчина обвиняется в недонесении о преступлении, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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