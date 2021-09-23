https://sputnik-georgia.ru/20210923/premer-gruzii-prodolzhaet-vstrechi-v-ramkakh-ga-oon-259821290.html

Премьер Грузии продолжает встречи в рамках ГА ООН

Премьер Грузии продолжает встречи в рамках ГА ООН

В рамках визита в Нью-Йорк Ираклий Гарибашвили встретился с генсеком ООН, президентом Латвии и другими мировыми лидерами 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках официального визита в США продолжает встречи высокого уровня.Как сообщает пресс-служба администрации правительства, Гарибашвили встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.Премьер Грузии провел встречи с лидерами Австрии, Турции и Молдовы>>Глава грузинского правительства поздравил Антонио Гутерриша с переизбранием на пост Генсека ООН и поблагодарил его за поддержку Грузии в процессе борьбы с пандемией.Была подчеркнута роль ООН в женевских международных дискуссиях и отмечена необходимость достижения конкретных, ощутимых результатов в этом формате.Как заявил Гарибашвили, правительство Грузии придерживается политики мирного урегулирования конфликта.В рамках Генаральной ассамблеи ООН, Гарибашвили также встретился с президентом Латвии Эгилсом Лавитсом. Стороны подтвердили готовность продолжить и еще больше углубить существующий между двумя странами политический диалог высокого уровня.Глава грузинского правительства поблагодарил президента Латвии за предоставление вакцин от коронавируса и отметил важность солидарности международного сообщества в достижении такой общей цели, как победа над пандемией.На встрече стороны выразили готовность углубить экономическое сотрудничество, что будет способствовать преодолению вызовов в период постпандемии и экономическому росту. Позитивно была оценена динамика роста товарооборота между двумя странами и отмечена важность проведения очередного заседания межправительственной экономической комиссии в кратчайшие сроки.Стороны также поприветствовали восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Латвией, что, по их мнению, создаст хорошую основу для дальнейшего развития сферы туризма.Грузинская делегация во главе с премьер-министром направилась в Нью-Йорк в понедельник. В рамках визита 24 сентября запланировано выступление Ираклия Гарибашвили на сессии Генассамблеи.В состав грузинской делегации под руководством премьера входят вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.Очередная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке во вторник, 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября на сессии запланированы выступления лидеров государств-членов ООН.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/premer-gruzii-vstretitsya-s-liderami-raznykh-stran-v-ramkakh-ga-oon-259761807.html

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