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Цулукиани представила комиссара Грузии на Венецианской биеннале
Цулукиани представила комиссара Грузии на Венецианской биеннале
ТБИЛИСИ, 23 сен - Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани представила грузинского комиссара на Венецианской международной биеннале искусств... 23.09.2021, Sputnik Грузия
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культура
новости
грузия
тея цулукиани
министерство культуры и охраны памятников грузии
венецианская биеннале
грузинская культура
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ТБИЛИСИ, 23 сен - Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани представила грузинского комиссара на Венецианской международной биеннале искусств и объявила дату конкурса Национального павильона.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).В Грузии проходит мультимедийная выставка в честь актрисы Сесилии Такаишвили &gt;&gt;&gt;Биеннале представит три основные темы: репрезентация тел и их метаморфозы, связи между индивидами и технологиями, отношения между телами и землей.Комиссаром Грузии на Венецианской международной биеннале искусства будет Магда Гурули. Она, в частности, будет отвечать на Биеннале за надлежащую презентацию грузинского национального павильона.Магда Гурули – куратор современного искусства, основатель и куратор Центра глобальной координации культуры и искусства с 2004 года, Тбилисской международной выставки современного искусства Artisterium, редактор журнала ARTLOOP. Курировала различные международные выставки как в Грузии, так и за рубежом. В 2015 году Магда Гурули была комиссаром инициированного Южной Кореей международного выставочного проекта "Прыжок в неизвестное", который был организован в рамках официальных параллельных проектов 56-й Венецианской биеннале. В 2014 году была консультантом Стамбульского музея современного искусства "Стамбул модерн" с Южного Кавказа на выставке "Соседи – история современности в Турции и за ее пределами".Чтобы организовать Грузинский национальный павильон на Венецианской биеннале 2022 года в настоящее время ведутся переговоры о двух разных площадках – в итоге выбрана будет одна. Кроме того, 5 октября грузинский Минкульт объявит конкурс на отбор проекта, который будет представлен на Венецианской биеннале в Национальном павильоне Грузии в следующем году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тея цулукиани, министерство культуры и охраны памятников грузии, венецианская биеннале, грузинская культура

Цулукиани представила комиссара Грузии на Венецианской биеннале

10:07 23.09.2021
256
© photo: Government of Georgia / FBМинистр Юстиции Грузии Тея Цулукиани
Министр Юстиции Грузии Тея Цулукиани - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo: Government of Georgia / FB
ТБИЛИСИ, 23 сен - Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани представила грузинского комиссара на Венецианской международной биеннале искусств и объявила дату конкурса Национального павильона.
Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).
В Грузии проходит мультимедийная выставка в честь актрисы Сесилии Такаишвили >>>
Биеннале представит три основные темы: репрезентация тел и их метаморфозы, связи между индивидами и технологиями, отношения между телами и землей.
Комиссаром Грузии на Венецианской международной биеннале искусства будет Магда Гурули. Она, в частности, будет отвечать на Биеннале за надлежащую презентацию грузинского национального павильона.
Магда Гурули – куратор современного искусства, основатель и куратор Центра глобальной координации культуры и искусства с 2004 года, Тбилисской международной выставки современного искусства Artisterium, редактор журнала ARTLOOP. Курировала различные международные выставки как в Грузии, так и за рубежом. В 2015 году Магда Гурули была комиссаром инициированного Южной Кореей международного выставочного проекта "Прыжок в неизвестное", который был организован в рамках официальных параллельных проектов 56-й Венецианской биеннале. В 2014 году была консультантом Стамбульского музея современного искусства "Стамбул модерн" с Южного Кавказа на выставке "Соседи – история современности в Турции и за ее пределами".

На представлении в Минкультуры Гурули рассказала о своем видении и отметила, что Венецианская биеннале – это масштабный форум современного искусства, на котором демонстрируются важные произведения, созданные за последние два года, а также современные тенденции. Журналисты иногда называют мероприятие "Олимпийскими играми" современного искусства. К слову, в контексте глобальной пандемии Венецианская биеннале впервые со времен Второй мировой войны изменила свою естественную хронологию и проводится в 2022 году вместо 2021 года.

Чтобы организовать Грузинский национальный павильон на Венецианской биеннале 2022 года в настоящее время ведутся переговоры о двух разных площадках – в итоге выбрана будет одна. Кроме того, 5 октября грузинский Минкульт объявит конкурс на отбор проекта, который будет представлен на Венецианской биеннале в Национальном павильоне Грузии в следующем году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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