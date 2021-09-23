https://sputnik-georgia.ru/20210923/tsulukiani-predstavila-komissara-gruzii-na-venetsianskoy-biennale--259810779.html

Цулукиани представила комиссара Грузии на Венецианской биеннале

Цулукиани представила комиссара Грузии на Венецианской биеннале

ТБИЛИСИ, 23 сен - Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани представила грузинского комиссара на Венецианской международной биеннале искусств... 23.09.2021, Sputnik Грузия

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венецианская биеннале

грузинская культура

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ТБИЛИСИ, 23 сен - Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани представила грузинского комиссара на Венецианской международной биеннале искусств и объявила дату конкурса Национального павильона.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).В Грузии проходит мультимедийная выставка в честь актрисы Сесилии Такаишвили >>>Биеннале представит три основные темы: репрезентация тел и их метаморфозы, связи между индивидами и технологиями, отношения между телами и землей.Комиссаром Грузии на Венецианской международной биеннале искусства будет Магда Гурули. Она, в частности, будет отвечать на Биеннале за надлежащую презентацию грузинского национального павильона.Магда Гурули – куратор современного искусства, основатель и куратор Центра глобальной координации культуры и искусства с 2004 года, Тбилисской международной выставки современного искусства Artisterium, редактор журнала ARTLOOP. Курировала различные международные выставки как в Грузии, так и за рубежом. В 2015 году Магда Гурули была комиссаром инициированного Южной Кореей международного выставочного проекта "Прыжок в неизвестное", который был организован в рамках официальных параллельных проектов 56-й Венецианской биеннале. В 2014 году была консультантом Стамбульского музея современного искусства "Стамбул модерн" с Южного Кавказа на выставке "Соседи – история современности в Турции и за ее пределами".Чтобы организовать Грузинский национальный павильон на Венецианской биеннале 2022 года в настоящее время ведутся переговоры о двух разных площадках – в итоге выбрана будет одна. Кроме того, 5 октября грузинский Минкульт объявит конкурс на отбор проекта, который будет представлен на Венецианской биеннале в Национальном павильоне Грузии в следующем году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тея цулукиани, министерство культуры и охраны памятников грузии, венецианская биеннале, грузинская культура