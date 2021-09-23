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У жителя Тбилиси нашли большую партию наркотиков
У жителя Тбилиси нашли большую партию наркотиков
В доме задержанного при обыске полиция изъяла 164 грамма героина и 83 грамма амфетамина 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T13:44+0400
2021-09-23T13:44+0400
2021-09-23T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Житель Тбилиси задержан полицией Старого Тбилиси с крупной партией наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Задержанный оказался ранее судимым.В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет>>Следствие ведется по статье 260 УК Грузии – "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупных размерах". Преступление наказывается лишением свободы сроком от восьми до 20 лет тюрьмы или пожизненным заключением.При обыске в доме задержанного было изъято 164 грамма героина и 83 грамма амфетамина.По данным МВД, не так давно задержанный был условно-досрочно освобожден из заключения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
У жителя Тбилиси нашли большую партию наркотиков
В доме задержанного при обыске полиция изъяла 164 грамма героина и 83 грамма амфетамина
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Житель Тбилиси задержан полицией Старого Тбилиси с крупной партией наркотиков, сообщает
пресс-служба МВД Грузии.
Задержанный оказался ранее судимым.
Следствие ведется по статье 260 УК Грузии – "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупных размерах". Преступление наказывается лишением свободы сроком от восьми до 20 лет тюрьмы или пожизненным заключением.
При обыске в доме задержанного было изъято 164 грамма героина и 83 грамма амфетамина.
По данным МВД, не так давно задержанный был условно-досрочно освобожден из заключения.
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