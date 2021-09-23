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В Грузии переработано до 3 тысяч тонн нестандартных яблок
В Грузии переработано до 3 тысяч тонн нестандартных яблок
В четырех регионах Грузии нестандартные яблоки закупают около десяти перерабатывающих предприятий 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T08:08+0400
2021-09-23T08:08+0400
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сельское хозяйство
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В рамках программы содействия фермерам в реализации нестандартных яблок в Грузии переработано 2,7 тысячи тонн плодов, сообщает Агентство развития села.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок&gt;&gt;В рамках госпрограммы в Шида Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми нестандартные яблоки принимают до десяти перерабатывающих предприятий.С процессом приема нестандартных яблок губернатор региона Кахети Ираклий Шиошвили и глава координационного штаба Лаша Шалмберидзе ознакомились в компании по переработке фруктов "Ачинебули" в Телавском муниципалитете."Процесс сдачи нестандартных яблок начался с 10 сентября. Фермеры могут сдать промышленные яблоки компаниям по переработке фруктов, участвующих в программе", – заявил Шаламберидзе.Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров минимум по 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.Для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могут воспользоваться льготным агрокредитом.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200831/Gruzinskie-persiki-i-nektariny-stanovyatsya-vse-populyarnee-za-granitsey-249325080.html
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

В Грузии переработано до 3 тысяч тонн нестандартных яблок

08:08 23.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинские яблоки в ящиках - уличная торговля
Грузинские яблоки в ящиках - уличная торговля - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В четырех регионах Грузии нестандартные яблоки закупают около десяти перерабатывающих предприятий
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В рамках программы содействия фермерам в реализации нестандартных яблок в Грузии переработано 2,7 тысячи тонн плодов, сообщает Агентство развития села.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.
Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок>>
В рамках госпрограммы в Шида Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми нестандартные яблоки принимают до десяти перерабатывающих предприятий.
С процессом приема нестандартных яблок губернатор региона Кахети Ираклий Шиошвили и глава координационного штаба Лаша Шалмберидзе ознакомились в компании по переработке фруктов "Ачинебули" в Телавском муниципалитете.
"Процесс сдачи нестандартных яблок начался с 10 сентября. Фермеры могут сдать промышленные яблоки компаниям по переработке фруктов, участвующих в программе", – заявил Шаламберидзе.
Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров минимум по 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.
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Для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могут воспользоваться льготным агрокредитом.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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