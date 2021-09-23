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https://sputnik-georgia.ru/20210923/vpervye-v-istorii-ssha-studenty-garvardskogo-universiteta-smogut-izuchat-kartvelologiyu-259823517.html
Впервые в истории США: студенты Гарвардского университета смогут изучать картвелологию
Впервые в истории США: студенты Гарвардского университета смогут изучать картвелологию
Первую лекцию программы картвелологии прочитает премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T11:53+0400
2021-09-23T11:56+0400
новости
грузия
сша
образование
гарвардский университет
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В Центре Дэвиса, относящемуся к Гарвардскому университету, будет начата программа картвелологии, сообщает пресс-служба грузинского правительства.В рамках программы в университете будут осуществлены образовательные и культурные мероприятия. По задумке, это поможет "воспитать новое поколение, которое будет распространять знания и поддерживать исследования о Грузии в научных и интеллектуальных кругах мира".На презентации программы в Нью-Йоркском клубе Гарварда присутствовал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который находится с рабочим визитом в США.Программа картвелологии в Центре Девиса начнется с февраля 2022 года. Программой будет руководить американский ученый и картвелолог, профессор Стивен Джонс. Он более 40 лет работает в направлении картвелологии.Гарибашвили передал руководителям новой программы в подарок три тома уникального англоязычного издания "Грузия. История. Культура. Этнография". Автором издания является выдающейся грузинский музыкант, певец, хоровой дирижер, автор народных песен и учитель Анзор Эркомаишвили.Первую лекцию программы картвелологии в феврале 2022 года прочитает сам Гарибашвили."Мы проведем много семинаров, конференций, пригласим грузинских ученых, здесь в кампусе Гарварда. Мы отправим ваших студентов в Грузию. Для нас очень важно создать кадры американских ученых, которые изучат грузинскую историю, политику, культуру", – заявил директор программы картвелологии Стивен Джонс.Джонс также поблагодарил Гарибашвили за такую инициативу и возможность создания этой программы."Мы давно думали, мечтали и работали над этим, но пока не получили поддержку ничего не вышло. За это мы очень благодарны", – отметил Джонс.По словам проректора Гарвардского университета Марка Эллиота, внедрение учебной программы о Грузии для американских исследователей является привилегией.Программа картвелологии в Гарварде начата по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и финансовой помощи правительства.Гарвардский университет – один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж, штат Массачусетс.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20180921/Oksford-Garvard-MGU---nazvany-samye-prestizhnye-universitety-mira-242191984.html
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новости, грузия, сша, образование, гарвардский университет

Впервые в истории США: студенты Гарвардского университета смогут изучать картвелологию

11:53 23.09.2021 (обновлено: 11:56 23.09.2021)
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© сайт Национального центра рукописейДревняя грузинская письменность
Древняя грузинская письменность - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© сайт Национального центра рукописей
Первую лекцию программы картвелологии прочитает премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В Центре Дэвиса, относящемуся к Гарвардскому университету, будет начата программа картвелологии, сообщает пресс-служба грузинского правительства.
В рамках программы в университете будут осуществлены образовательные и культурные мероприятия. По задумке, это поможет "воспитать новое поколение, которое будет распространять знания и поддерживать исследования о Грузии в научных и интеллектуальных кругах мира".
На презентации программы в Нью-Йоркском клубе Гарварда присутствовал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который находится с рабочим визитом в США.

"Я горжусь, что нахожусь здесь, горжусь началом этого исторического академического партнерства. Впервые в истории США в центре Дэвиса Гарвардского университета мы внедряем программу картвелологии. Я благодарен нашим друзьям, центру Дэвиса Гарвардского университета и всем людям, которые принимают участие в осуществлении этого исторического события", – заявил Гарибашвили.

Программа картвелологии в Центре Девиса начнется с февраля 2022 года. Программой будет руководить американский ученый и картвелолог, профессор Стивен Джонс. Он более 40 лет работает в направлении картвелологии.
Гарибашвили передал руководителям новой программы в подарок три тома уникального англоязычного издания "Грузия. История. Культура. Этнография". Автором издания является выдающейся грузинский музыкант, певец, хоровой дирижер, автор народных песен и учитель Анзор Эркомаишвили.
Первую лекцию программы картвелологии в феврале 2022 года прочитает сам Гарибашвили.
"Мы проведем много семинаров, конференций, пригласим грузинских ученых, здесь в кампусе Гарварда. Мы отправим ваших студентов в Грузию. Для нас очень важно создать кадры американских ученых, которые изучат грузинскую историю, политику, культуру", – заявил директор программы картвелологии Стивен Джонс.
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Джонс также поблагодарил Гарибашвили за такую инициативу и возможность создания этой программы.
"Мы давно думали, мечтали и работали над этим, но пока не получили поддержку ничего не вышло. За это мы очень благодарны", – отметил Джонс.
По словам проректора Гарвардского университета Марка Эллиота, внедрение учебной программы о Грузии для американских исследователей является привилегией.

"Гарвард гордится и с радостью открывает свои двери этой важной программе… Это исторический день. Для самого Гарварда это большой день", – отметил Эллиот, отметив, что сам с нетерпеньем ждет визита в Грузию.

Программа картвелологии в Гарварде начата по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и финансовой помощи правительства.
Гарвардский университет – один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж, штат Массачусетс.
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