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Выборы в Грузии: за места мэров 63 городов страны борется 223 кандидата
Выборы в Грузии: за места мэров 63 городов страны борется 223 кандидата
Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе должен набрать более 50% голосов 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T07:01+0400
2021-09-23T07:01+0400
2021-09-23T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. ЦИК Грузии зарегистрировал 223 кандидата в мэры в 63 городах и районах страны, говорится в материалах на сайте Центральной избирательной комиссии.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе, должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, в конкретном городе или районе пройдет второй тур.Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси >>>При этом наименьшее число кандидатов в районах зарегистрировано в 10 округах, еще в 18 районах за пост мэра борются по три кандидата, в остальных 31 районе число кандидатов колеблется от 4 до 6.Что касается городов со статусом самоуправляемого города - Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми, то там всего на пост мэра претендует 24 кандидата.РуставиКутаисиПотиБатумиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, выборы мэра тбилиси: тест на демократию, местные выборы, выборы
Выборы в Грузии: за места мэров 63 городов страны борется 223 кандидата
Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе должен набрать более 50% голосов
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. ЦИК Грузии зарегистрировал 223 кандидата в мэры в 63 городах и районах страны, говорится в материалах на сайте Центральной избирательной комиссии.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе, должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, в конкретном городе или районе пройдет второй тур.
При этом наименьшее число кандидатов в районах зарегистрировано в 10 округах, еще в 18 районах за пост мэра борются по три кандидата, в остальных 31 районе число кандидатов колеблется от 4 до 6.
Что касается городов со статусом самоуправляемого города - Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми, то там всего на пост мэра претендует 24 кандидата.
Рустави
№5 Давид Киркитадзе – Единое национальное движение
№6 Важа Бахтуридзе – Европейские демократы
№8 Торнике Аревадзе – Альянс патриотов Грузии
№25 Бека Лилуашвили – Для Грузии
№27 Элгуджа Кочиашвили – Тетреби
№41 Нино Лацабидзе – Грузинская мечта – демократическая Грузия
Кутаиси
№1 Андро Лосаберидзе – Третья сила
№5 Хатия Деканоидзе – Единое национальное движение
№25 Георгий Гогуадзе – Для Грузии
№37 Ирина Сагинадзе – Свободная Грузия
№41 Иосеб Хахалеишвили – Грузинская мечта – демократическая Грузия
Поти
№5 Гиги Угулава – Единое национальное движение
№25 Георгий Абсаридзе – Для Грузии
№41 Бека Вачарадзе – Грузинская мечта – демократическая Грузия
Батуми
№5 Георгий Киртадзе – Единое национальное движение
№8 Бондо Гугуладзе – Альянс патриотов Грузии
№25 Ираклий Микеладзе – Для Грузии
№30 Анжелика Захарова – Социалистическая партия трудящихся
№40 Эндар Багратиони – Сахе+
№41 Арчил Чиковани – Грузинская мечта – демократическая Грузия
№45 Георгий Путкарадзе – Гирчи – больше свободы
№50 Рамаз Эдадзе – Партия зеленых
№51 Гия Халваши – независимый кандидат
№52 Кахабер Цискаридзе – независимый кандидат.
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