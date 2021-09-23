https://sputnik-georgia.ru/20210923/vybory-v-gruzii-za-mesta-merov-63-gorodov-strany-boretsya-223-kandidata-259813799.html

Выборы в Грузии: за места мэров 63 городов страны борется 223 кандидата

Выборы в Грузии: за места мэров 63 городов страны борется 223 кандидата

Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе должен набрать более 50% голосов 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T07:01+0400

2021-09-23T07:01+0400

2021-09-23T07:01+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. ЦИК Грузии зарегистрировал 223 кандидата в мэры в 63 городах и районах страны, говорится в материалах на сайте Центральной избирательной комиссии.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе, должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, в конкретном городе или районе пройдет второй тур.Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси >>>При этом наименьшее число кандидатов в районах зарегистрировано в 10 округах, еще в 18 районах за пост мэра борются по три кандидата, в остальных 31 районе число кандидатов колеблется от 4 до 6.Что касается городов со статусом самоуправляемого города - Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми, то там всего на пост мэра претендует 24 кандидата.РуставиКутаисиПотиБатумиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, выборы мэра тбилиси: тест на демократию, местные выборы, выборы