https://sputnik-georgia.ru/20210923/wizz-air--vozobnovlyaet-reysy-iz-kutaisi-v-berlin-barselonu-i-venu-259832185.html
Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Берлин, Барселону и Вену
Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Берлин, Барселону и Вену
Этой осенью низкобюджетная авиакомпания Wizz Air увеличит количество рейсов 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T16:31+0400
2021-09-23T16:31+0400
2021-09-23T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит прямые рейсы из грузинского города Кутаиси в Барселону, Берлин и Вену, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.С начала года Грузию посетили более миллиона международных путешественников>>Кроме того, во время зимнего навигационного сезона появится новое прямое направление - Абу-Даби. По информации министерства экономики Грузии, рейсы в направлении Абу-Даби будут осуществляться с 16 декабря дважды в неделю.Что же касается рейсов в Берлин и Барселону, рейсы начнут осуществляться с ноября и на первом этапе будут выполняться раз в неделю, а рейс в Вену - дважды в неделю.Ранее стало известно, что венгерский лоукостер с 28 сентября возобновляет регулярные рейсы в Краков.На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, авиасообщение в грузии
Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Берлин, Барселону и Вену
Этой осенью низкобюджетная авиакомпания Wizz Air увеличит количество рейсов
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит прямые рейсы из грузинского города Кутаиси в Барселону, Берлин и Вену, говорится в сообщении
Объединения аэропортов Грузии.
Кроме того, во время зимнего навигационного сезона появится новое прямое направление - Абу-Даби. По информации министерства экономики Грузии, рейсы в направлении Абу-Даби будут осуществляться с 16 декабря дважды в неделю.
Что же касается рейсов в Берлин и Барселону, рейсы начнут осуществляться с ноября и на первом этапе будут выполняться раз в неделю, а рейс в Вену - дважды в неделю.
Ранее стало известно, что венгерский лоукостер с 28 сентября возобновляет регулярные рейсы в Краков.
На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.