Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210923/wizz-air--vozobnovlyaet-reysy-iz-kutaisi-v-berlin-barselonu-i-venu-259832185.html
Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Берлин, Барселону и Вену
Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Берлин, Барселону и Вену
Этой осенью низкобюджетная авиакомпания Wizz Air увеличит количество рейсов 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T16:31+0400
2021-09-23T16:31+0400
экономика
новости
грузия
авиасообщение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24887/52/248875296_50:0:1575:858_1920x0_80_0_0_926cbbcefd9fbb8a9339115ca7855965.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит прямые рейсы из грузинского города Кутаиси в Барселону, Берлин и Вену, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.С начала года Грузию посетили более миллиона международных путешественников&gt;&gt;Кроме того, во время зимнего навигационного сезона появится новое прямое направление - Абу-Даби. По информации министерства экономики Грузии, рейсы в направлении Абу-Даби будут осуществляться с 16 декабря дважды в неделю.Что же касается рейсов в Берлин и Барселону, рейсы начнут осуществляться с ноября и на первом этапе будут выполняться раз в неделю, а рейс в Вену - дважды в неделю.Ранее стало известно, что венгерский лоукостер с 28 сентября возобновляет регулярные рейсы в Краков.На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24887/52/248875296_240:0:1384:858_1920x0_80_0_0_51f1d96f99f10ecf27af1e6cffd9bfc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, авиасообщение в грузии

Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Берлин, Барселону и Вену

16:31 23.09.2021
48
© Facebook / Wizz AirПассажирский самолет авиакомпании Wizz Air
Пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© Facebook / Wizz Air
Этой осенью низкобюджетная авиакомпания Wizz Air увеличит количество рейсов
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит прямые рейсы из грузинского города Кутаиси в Барселону, Берлин и Вену, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.
С начала года Грузию посетили более миллиона международных путешественников>>
Кроме того, во время зимнего навигационного сезона появится новое прямое направление - Абу-Даби. По информации министерства экономики Грузии, рейсы в направлении Абу-Даби будут осуществляться с 16 декабря дважды в неделю.
Что же касается рейсов в Берлин и Барселону, рейсы начнут осуществляться с ноября и на первом этапе будут выполняться раз в неделю, а рейс в Вену - дважды в неделю.
Ранее стало известно, что венгерский лоукостер с 28 сентября возобновляет регулярные рейсы в Краков.
На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:31Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Берлин, Барселону и Вену
16:16"Проект века" в убыток? Эксперты о новой грузинской дороге к границе с Россией
16:05Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси
16:01Уникальный экземпляр поэмы "Витязь в тигровой шкуре" пополнил арт-коллекцию ООН
15:31Итоги голосования за пару минут: в Грузии прошли имитированные выборы
15:20"Пока я безработный" – тренер Шота Арвеладзе рассказал о неудачных переговорах
15:16Срок годности Pfizer в Грузии истекает – инфекционисты призывают вакцинироваться
15:01Оползни в Аджарии – в Кобулетском районе 159 семей отрезаны от внешнего мира
14:14Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite
13:59Грузинский сумоист одержал четвертую подряд победу на осеннем турнире
13:52ЧП на востоке Грузии: в здании общественного центра прогремел взрыв
13:44У жителя Тбилиси нашли большую партию наркотиков
13:29Испанская пресса раскритиковала голкипера сборной Грузии по футболу
13:14Полицейский в Грузии расстрелял директора больницы – суд присяжных вынес вердикт
12:39COVID-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших
12:24Минкультуры Грузии приобрело для Дворца искусств историческое здание
12:09Бьют по имиджу Грузии – туристический сектор о мошенниках от туризма
11:53Впервые в истории США: студенты Гарвардского университета смогут изучать картвелологию
11:38Министериал ГУАМ под председательством Грузии прошел в Нью-Йорке
11:20Россия готова сотрудничать с новым кабинетом министров Германии