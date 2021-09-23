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Затопленные дворы, размытые дороги – в Западной Грузии борются с последствиями непогоды
Затопленные дворы, размытые дороги – в Западной Грузии борются с последствиями непогоды
Затопления, оползни – обильные осадки последних дней нанесли значительный ущерб многим регионам на западе Грузии 23.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В Западной Грузии борются с последствиями непогоды, в регионе Гурия в результате проливных дождей затоплены подворья и жилые дома местных жителей, размыты сельские дороги, сообщается на странице края в Facebook.Ливень создал проблемы в нескольких селах Озургетского и Ланчхутского районов.По словам губернатора Гурии Георгия Урушадзе, пострадавшим будет оказана соответствующая помощь.Подтопленные дома и уничтоженный урожай: дожди на западе Грузии создали проблемы сельчанам&gt;&gt;Наиболее пострадавшие из-за непогоды семьи на первом этапе будут переведены в безопасное место, а в будущем будет рассмотрен вопрос обеспечения этих людей жильем.Проблемы из-за непогоды возникли и в Абаша (регион Самегрело - Земо Сванети). Там в результате проливных дождей из берегов вышла река Ногела, создав проблемы 25 семьям в селе Онтопо. Затоплены первые этажи жилых домов, дворы и центральная дорога. У нескольких семей повреждена бытовая техника.В селе находятся представители мэрии Абаша, спасательной службы и правоохранители. Специальная комиссия уже приступила к подсчету ущерба.С последствиями стихии борются и в Аджарии, где в Хелвачаурском и Кобулетском районах сошли оползни, повредив дома местных жителей, дороги и коммуникации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, наводнение, погода

Затопленные дворы, размытые дороги – в Западной Грузии борются с последствиями непогоды

10:23 23.09.2021 (обновлено: 11:36 23.09.2021)
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© FB / Lanchkhuti City HallНаводнение в Ланчхутском районе региона Гурия
Наводнение в Ланчхутском районе региона Гурия - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© FB / Lanchkhuti City Hall
Затопления, оползни – обильные осадки последних дней нанесли значительный ущерб многим регионам на западе Грузии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В Западной Грузии борются с последствиями непогоды, в регионе Гурия в результате проливных дождей затоплены подворья и жилые дома местных жителей, размыты сельские дороги, сообщается на странице края в Facebook.
Ливень создал проблемы в нескольких селах Озургетского и Ланчхутского районов.
По словам губернатора Гурии Георгия Урушадзе, пострадавшим будет оказана соответствующая помощь.
Подтопленные дома и уничтоженный урожай: дожди на западе Грузии создали проблемы сельчанам>>

"Ликвидационные работы начаты, создана комиссия, которая подсчитает ущерб. Представители комиссии выехали на места и изучают ситуацию. Пострадавшим будет оказана соответствующая помощь", – заявил Урушадзе.

Наиболее пострадавшие из-за непогоды семьи на первом этапе будут переведены в безопасное место, а в будущем будет рассмотрен вопрос обеспечения этих людей жильем.
Проблемы из-за непогоды возникли и в Абаша (регион Самегрело - Земо Сванети). Там в результате проливных дождей из берегов вышла река Ногела, создав проблемы 25 семьям в селе Онтопо. Затоплены первые этажи жилых домов, дворы и центральная дорога. У нескольких семей повреждена бытовая техника.
В селе находятся представители мэрии Абаша, спасательной службы и правоохранители. Специальная комиссия уже приступила к подсчету ущерба.
С последствиями стихии борются и в Аджарии, где в Хелвачаурском и Кобулетском районах сошли оползни, повредив дома местных жителей, дороги и коммуникации.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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