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Актрису Агату Муцениеце заподозрили в романе с женатым коллегой
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАгата Муцениеце. Открытие V фестиваля нового российского кино "Горький fest"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Артистка пока никак не прокомментировала заявление жены актера Артема Алексеева
ТБИЛИСИ, 27 cен — Sputnik. Актрису Агату Муцениеце заподозрили в любовной связи с супругом актрисы из сериала "Слуга народа" Артемом Алексеевым, передает Пятый канал.
Сообщается, что Алексеев некогда был университетской любовью Муцениеце. Помимо этого, незадолго до развода с Павлом Прилучным Агата рассказывала о своем участии в спектакле "Рядовые" с Алексеевым. А ранее жена Артема актриса Галина Безрук заявила об изменах мужа.
"Мой "любящий" муж получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой, которая недавно была в похожей ситуации и на всю страну произносила громкие заявления о женской чести и честности. О том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами", – написала Безрук.
Галина не раскрыла имя предполагаемой любовницы мужа, однако назвала ее лицемеркой. По словам Безрук, этой женщине доверяла вся страна.
Муцениеце, в свою очередь, еще никак не комментировала возможную связь с Алексеевым.
Между тем у Безрук и Алексеева была своя непростая история – супруга обвинила его в насилии и в алкогольной зависимости. А в начале сентября 38-летнего Артема Алексеева экстренно госпитализировали с острым психозом – мужчина разругался с женой, забрал дочь и ходил с ней по городу.
© photo : Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце
© photo : Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Что касается бывшей супружеской пары Прилучного и Муцениеце, они развелись летом 2020 года. Этому расставанию, по словам Агаты, предшествовал факт бытового насилия и пьянство мужа в период самоизоляции.
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