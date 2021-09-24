https://sputnik-georgia.ru/20210924/aktrisu-agatu-mutsenietse-zapodozrili-v-romane-s-zhenatym-kollegoy-259865212.html

Актрису Агату Муцениеце заподозрили в романе с женатым коллегой

Актрису Агату Муцениеце заподозрили в романе с женатым коллегой

Артистка пока никак не прокомментировала заявление жены актера Артема Алексеева 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T15:49+0400

2021-09-24T15:49+0400

2021-09-24T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 27 cен — Sputnik. Актрису Агату Муцениеце заподозрили в любовной связи с супругом актрисы из сериала "Слуга народа" Артемом Алексеевым, передает Пятый канал. Сообщается, что Алексеев некогда был университетской любовью Муцениеце. Помимо этого, незадолго до развода с Павлом Прилучным Агата рассказывала о своем участии в спектакле "Рядовые" с Алексеевым. А ранее жена Артема актриса Галина Безрук заявила об изменах мужа. Галина не раскрыла имя предполагаемой любовницы мужа, однако назвала ее лицемеркой. По словам Безрук, этой женщине доверяла вся страна.Муцениеце, в свою очередь, еще никак не комментировала возможную связь с Алексеевым. Между тем у Безрук и Алексеева была своя непростая история – супруга обвинила его в насилии и в алкогольной зависимости. А в начале сентября 38-летнего Артема Алексеева экстренно госпитализировали с острым психозом – мужчина разругался с женой, забрал дочь и ходил с ней по городу. Что касается бывшей супружеской пары Прилучного и Муцениеце, они развелись летом 2020 года. Этому расставанию, по словам Агаты, предшествовал факт бытового насилия и пьянство мужа в период самоизоляции.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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