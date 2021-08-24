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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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Агата Муцениеце: "Я взяла аскезу и вообще не пью"
Агата Муцениеце: "Я взяла аскезу и вообще не пью"
Актриса уверовала в то, что после выполнения аскезы ее заветное желание осуществится. О чем же она мечтает - разумеется, актриса умалчивает 24.08.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес
агата муцениеце
алкоголь
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Актриса Агата Муцениеце решила полностью отказаться от употребления алкогольных напитков и даже соблюдает аскезу — это добровольное ограничение для достижения духовных целей. Артистка откровенно рассказала, почему и как пошла на это.По словам 32-летней артистки, она действительно верит в то, что самовольный отказ от какой-то привычки способен притянуть в жизнь нечто желаемое. Агата решила это проверить на практике."Я взяла аскезу и вообще не пью. Это мое первое полностью трезвое лето. Не то, что я люблю начинать утро с вина, а я люблю… — шутит актриса. — Просто подумала, что было бы классно побыть очень долго в полной трезвости".К слову, не сорваться знаменитости помогают постоянные тренировки — Муцениеце ежедневно занимается бегом и ходит в фитнес-клуб.Агата серьезно надеется, что после выполнения аскезы ее заветное желание осуществится. О чем же она мечтает - разумеется, актриса умалчивает."Я загадала желание, да. Офигенная мотивация, плюс появляется ясность ума. Все должно сбыться к 1 сентября. Мне друг говорит: "Если ничего не получится, то потеряла лето, могла бы столько выпить!" На самом деле и тренировки лучше проходят, больше энергии, хоть я и так всегда активна", — призналась Муцениеце в YouTube-шоу "Георгий за кадром".Читайте также:"Я еще лет 10 буду ныть!" – Агата Муцениеце о Павле ПрилучномПевец JONY: "Если бы девушка сама сделала предложение, это было бы странно"Звезда "Чик" актриса Шмыкова развелась с мужем в 10 годовщину знакомства
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новости, шоу-бизнес, агата муцениеце , алкоголь

Агата Муцениеце: "Я взяла аскезу и вообще не пью"

10:32 24.08.2021 (обновлено: 10:36 24.08.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАгата Муцениеце. Открытие V фестиваля нового российского кино "Горький fest"
Агата Муцениеце. Открытие V фестиваля нового российского кино Горький fest - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Актриса уверовала в то, что после выполнения аскезы ее заветное желание осуществится. О чем же она мечтает - разумеется, актриса умалчивает
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Актриса Агата Муцениеце решила полностью отказаться от употребления алкогольных напитков и даже соблюдает аскезу — это добровольное ограничение для достижения духовных целей. Артистка откровенно рассказала, почему и как пошла на это.
По словам 32-летней артистки, она действительно верит в то, что самовольный отказ от какой-то привычки способен притянуть в жизнь нечто желаемое. Агата решила это проверить на практике.
"Я взяла аскезу и вообще не пью. Это мое первое полностью трезвое лето. Не то, что я люблю начинать утро с вина, а я люблю… — шутит актриса. — Просто подумала, что было бы классно побыть очень долго в полной трезвости".
К слову, не сорваться знаменитости помогают постоянные тренировки — Муцениеце ежедневно занимается бегом и ходит в фитнес-клуб.
Агата серьезно надеется, что после выполнения аскезы ее заветное желание осуществится. О чем же она мечтает - разумеется, актриса умалчивает.
"Я загадала желание, да. Офигенная мотивация, плюс появляется ясность ума. Все должно сбыться к 1 сентября. Мне друг говорит: "Если ничего не получится, то потеряла лето, могла бы столько выпить!" На самом деле и тренировки лучше проходят, больше энергии, хоть я и так всегда активна", — призналась Муцениеце в YouTube-шоу "Георгий за кадром".
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