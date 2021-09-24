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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 698
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 698
За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, выздоровели за сутки 1 910 человек, а с начала пандемии – 572 353 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T10:49+0400
2021-09-24T10:49+0400
2021-09-24T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 698. Скончались 38 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 603 763 случая заражения.Срок годности Pfizer в Грузии истекает – инфекционисты призывают вакцинироваться>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 910 человек, а с начала пандемии – 572 353. Скончались 8 749.За сутки сделано 25 692 теста, в том числе 15 310 на антиген и 10 382 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 6,61%, за последние 14 дней – 6,85%, за последние семь дней – 6,46%.К этому времени сделано 1 715 073 прививки, в том числе за последние сутки 12 778.В карантине в данное время находятся 48 человек, в стационарах – 4 810, в ковид-гостиницах – 964.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 698
10:49 24.09.2021 (обновлено: 11:17 24.09.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, выздоровели за сутки 1 910 человек, а с начала пандемии – 572 353
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 698. Скончались 38 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 603 763 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 910 человек, а с начала пандемии – 572 353. Скончались 8 749.
За сутки сделано 25 692 теста, в том числе 15 310 на антиген и 10 382 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки – 6,61%, за последние 14 дней – 6,85%, за последние семь дней – 6,46%.
К этому времени сделано 1 715 073 прививки, в том числе за последние сутки 12 778.
В карантине в данное время находятся 48 человек, в стационарах – 4 810, в ковид-гостиницах – 964.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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