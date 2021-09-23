Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Срок годности Pfizer в Грузии истекает – инфекционисты призывают вакцинироваться
201
© AP Photo / Eranga JayawardenaЭпидемия коронавируса - вакцинация от короны
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе недоволен процессом вакцинации в Грузии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи заговорили о снижении темпа вакцинации в стране и заявили, что если эта тенденция сохранится, то срок годности вакцины Pfizer может истечь и препарат испортится.
В последнее время показатель ежедневных прививок в Грузии составляет 15 тысяч, тогда как, по ожиданиям эпидемиологов, он должен составлять до 30 тысяч в день.
По словам специалистов, срок годности вакцины истекает в ноябре.
Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе не доволен процессом вакцинации в Грузии и отмечает, что у вакцины Pfizer, которую так требовали граждане раньше, истекает срок годности.
"Сначала не хотели китайскую вакцину. Прямо выходили и говорили: "Я сделаю только Pfizer", и поэтому государство опоздало с доставкой. Сейчас у нас больше всего вакцины Pfizer, и она портится – истекает срок годности. Что вы делаете, люди?! Разве можно портить Pfizer?! Тогда подарим более ответственным чем мы людям, которые смогут ее использовать", – заявил Церцвадзе.
Ранее глава минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что риска истечения срока годности вакцины Pfizer нет.
По последним данным, в Грузии всего сделано 1 700 895 прививок, из них двумя дозами вакцинирован 740 814 граждан.
На данный момент в Грузии доступны вакцины Sinopharm, Sinovac, Pfizer и AstraZeneca. Для того, чтобы сделать полную дозу вакцины этих компаний, нужно прививаться дважды. Скоро Грузия должна получить вакцину Jonson&Jonson, для которой достаточна одна доза прививки против коронавируса.
Читайте также:
Грузия получит вакцину Johnson & Johnson в конце октября>>
Премьер Грузии вакцинировался препаратом Pfizer
Вакцинировались и выиграли – названы имена первых победителей ковид-лотереи в Грузии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.