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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210923/srok-godnosti-pfizer-v-gruzii-istekaet--infektsionisty-prizyvayut-vaktsinirovatsya-259829316.html
Срок годности Pfizer в Грузии истекает – инфекционисты призывают вакцинироваться
Срок годности Pfizer в Грузии истекает – инфекционисты призывают вакцинироваться
Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе недоволен процессом вакцинации в Грузии 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T15:16+0400
2021-09-23T15:16+0400
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи заговорили о снижении темпа вакцинации в стране и заявили, что если эта тенденция сохранится, то срок годности вакцины Pfizer может истечь и препарат испортится.Почему жители Грузии отказываются от вакцинации?&gt;&gt;В последнее время показатель ежедневных прививок в Грузии составляет 15 тысяч, тогда как, по ожиданиям эпидемиологов, он должен составлять до 30 тысяч в день.По словам специалистов, срок годности вакцины истекает в ноябре.Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе не доволен процессом вакцинации в Грузии и отмечает, что у вакцины Pfizer, которую так требовали граждане раньше, истекает срок годности.Ранее глава минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что риска истечения срока годности вакцины Pfizer нет.По последним данным, в Грузии всего сделано 1 700 895 прививок, из них двумя дозами вакцинирован 740 814 граждан.На данный момент в Грузии доступны вакцины Sinopharm, Sinovac, Pfizer и AstraZeneca. Для того, чтобы сделать полную дозу вакцины этих компаний, нужно прививаться дважды. Скоро Грузия должна получить вакцину Jonson&amp;Jonson, для которой достаточна одна доза прививки против коронавируса.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Срок годности Pfizer в Грузии истекает – инфекционисты призывают вакцинироваться

15:16 23.09.2021
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© AP Photo / Eranga JayawardenaЭпидемия коронавируса - вакцинация от короны
Эпидемия коронавируса - вакцинация от короны - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе недоволен процессом вакцинации в Грузии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи заговорили о снижении темпа вакцинации в стране и заявили, что если эта тенденция сохранится, то срок годности вакцины Pfizer может истечь и препарат испортится.
Почему жители Грузии отказываются от вакцинации?>>
В последнее время показатель ежедневных прививок в Грузии составляет 15 тысяч, тогда как, по ожиданиям эпидемиологов, он должен составлять до 30 тысяч в день.
По словам специалистов, срок годности вакцины истекает в ноябре.
Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе не доволен процессом вакцинации в Грузии и отмечает, что у вакцины Pfizer, которую так требовали граждане раньше, истекает срок годности.

"Сначала не хотели китайскую вакцину. Прямо выходили и говорили: "Я сделаю только Pfizer", и поэтому государство опоздало с доставкой. Сейчас у нас больше всего вакцины Pfizer, и она портится – истекает срок годности. Что вы делаете, люди?! Разве можно портить Pfizer?! Тогда подарим более ответственным чем мы людям, которые смогут ее использовать", – заявил Церцвадзе.

Ранее глава минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что риска истечения срока годности вакцины Pfizer нет.
По последним данным, в Грузии всего сделано 1 700 895 прививок, из них двумя дозами вакцинирован 740 814 граждан.
На данный момент в Грузии доступны вакцины Sinopharm, Sinovac, Pfizer и AstraZeneca. Для того, чтобы сделать полную дозу вакцины этих компаний, нужно прививаться дважды. Скоро Грузия должна получить вакцину Jonson&Jonson, для которой достаточна одна доза прививки против коронавируса.
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