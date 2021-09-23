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Срок годности Pfizer в Грузии истекает – инфекционисты призывают вакцинироваться

Срок годности Pfizer в Грузии истекает – инфекционисты призывают вакцинироваться

Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе недоволен процессом вакцинации в Грузии 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T15:16+0400

2021-09-23T15:16+0400

2021-09-23T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи заговорили о снижении темпа вакцинации в стране и заявили, что если эта тенденция сохранится, то срок годности вакцины Pfizer может истечь и препарат испортится.Почему жители Грузии отказываются от вакцинации?>>В последнее время показатель ежедневных прививок в Грузии составляет 15 тысяч, тогда как, по ожиданиям эпидемиологов, он должен составлять до 30 тысяч в день.По словам специалистов, срок годности вакцины истекает в ноябре.Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе не доволен процессом вакцинации в Грузии и отмечает, что у вакцины Pfizer, которую так требовали граждане раньше, истекает срок годности.Ранее глава минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что риска истечения срока годности вакцины Pfizer нет.По последним данным, в Грузии всего сделано 1 700 895 прививок, из них двумя дозами вакцинирован 740 814 граждан.На данный момент в Грузии доступны вакцины Sinopharm, Sinovac, Pfizer и AstraZeneca. Для того, чтобы сделать полную дозу вакцины этих компаний, нужно прививаться дважды. Скоро Грузия должна получить вакцину Jonson&Jonson, для которой достаточна одна доза прививки против коронавируса.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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