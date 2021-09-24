https://sputnik-georgia.ru/20210924/eto-tochno-ona-poklonniki-ne-uznali-raspolnevshuyu-selenu-gomes---foto-259856418.html

"Это точно она?": поклонники не узнали располневшую Селену Гомес - ФОТО

"Это точно она?": поклонники не узнали располневшую Селену Гомес - ФОТО

Поклонники поп-звезды в шоке и считают, что певице обязательно нужна помощь специалистов 24.09.2021, Sputnik Грузия

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селена гомес

зарубежные звезды

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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Фанаты не узнали певицу Селену Гомес на новых снимках папарацци, а также обвинили ее в лишнем весе и неухоженности.Папарацци "поймали" 29-летнюю певицу, когда та выходила из закусочной в Лос-Анджелесе.Девушка вышла в коротком сером свитшоте, черных спортивных штанах и полосатых тапках. Волосы были распущены, а на лице не было макияжа.Поклонникам пришелся не по душе расслабленным и естественный образ певицы. Они поругали ее за лишний вес, и назвали рекламные фотографии Гомес иллюзией.Читатели Daily Mail не стали сдерживать себя в выражениях, и прокомментировали внешний вид Гомес: "Социальные сети и рекламные фотографии Селены – это иллюзия", "Да она жирная!", "Это точно Селена?", "Боже, она беременна?", "Ей нужна помощь", "Бедная девочка очень плохо выглядит", "Действительно нервничает – теряет свой безупречный образ", – написали они.Фигура Селены Гомес вызывает споры с этого лета. Тогда она опубликовала фото с новой фотосессии для собственной линии купальников в сотрудничестве с брендом La Mariette. Увидев фото в полный рост, пользователи начали писать комментарии в духе "Она всегда была такой крупной?"Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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селена гомес, зарубежные звезды