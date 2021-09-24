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Финальная явка на выборах в Госдуму России составила 51,72%
Финальная явка на выборах в Госдуму России составила 51,72%
В списке избирателей России более 100 миллионов граждан 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T15:33+0400
2021-09-24T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Явка на выборах в Госдуму России, составила 51,72 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.Выборы в Госдуму России: более 200 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании&gt;&gt;Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Россияне выбирали депутатов Госдумы на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Памфилова добавила, что за время голосования и до четверга не поступило ни одной жалобы избиркомов, которая требовала бы рассмотрения ЦИК.По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ – 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия – за правду", которая получит 27 мест в Госдуме. Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР – от нее проходят 21 депутат и "Новые люди" (13). По одному депутату от "Партии Роста", "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, госдума рф, выборы, новости из россии

Финальная явка на выборах в Госдуму России составила 51,72%

15:33 24.09.2021
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© photo: Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПредварительное голосование за кандидатов от партии "Единая Россия", выдвигаемых на выборы в Госдуму
Предварительное голосование за кандидатов от партии Единая Россия, выдвигаемых на выборы в Госдуму - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Максим Богодвид
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В списке избирателей России более 100 миллионов граждан
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Явка на выборах в Госдуму России, составила 51,72 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.
Выборы в Госдуму России: более 200 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании>>
Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Россияне выбирали депутатов Госдумы на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

"У нас в списки избирателей были включены 109 миллионов 204 тысячи 662 избирателя. В выборах приняли участие 56 миллионов 484 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. То есть фактически почти 52% явка", – заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова добавила, что за время голосования и до четверга не поступило ни одной жалобы избиркомов, которая требовала бы рассмотрения ЦИК.

По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ – 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия – за правду", которая получит 27 мест в Госдуме. Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР – от нее проходят 21 депутат и "Новые люди" (13). По одному депутату от "Партии Роста", "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.
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