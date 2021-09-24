Финальная явка на выборах в Госдуму России составила 51,72%
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© photo: Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПредварительное голосование за кандидатов от партии "Единая Россия", выдвигаемых на выборы в Госдуму
© photo: Sputnik / Максим Богодвид/
В списке избирателей России более 100 миллионов граждан
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Явка на выборах в Госдуму России, составила 51,72 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.
Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Россияне выбирали депутатов Госдумы на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
"У нас в списки избирателей были включены 109 миллионов 204 тысячи 662 избирателя. В выборах приняли участие 56 миллионов 484 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. То есть фактически почти 52% явка", – заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова добавила, что за время голосования и до четверга не поступило ни одной жалобы избиркомов, которая требовала бы рассмотрения ЦИК.
По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ – 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия – за правду", которая получит 27 мест в Госдуме. Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР – от нее проходят 21 депутат и "Новые люди" (13). По одному депутату от "Партии Роста", "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.
По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ – 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия – за правду", которая получит 27 мест в Госдуме. Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР – от нее проходят 21 депутат и "Новые люди" (13). По одному депутату от "Партии Роста", "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.
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