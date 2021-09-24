https://sputnik-georgia.ru/20210924/finalnaya-yavka-na-vyborakh-v-gosdumu-rossii-sostavila-5172-259865459.html

Финальная явка на выборах в Госдуму России составила 51,72%

Финальная явка на выборах в Госдуму России составила 51,72%

В списке избирателей России более 100 миллионов граждан 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T15:33+0400

2021-09-24T15:33+0400

2021-09-24T15:33+0400

новости

госдума рф

выборы

новости из россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23234/10/232341035_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_2d48d96a78e53a7fbc43ab545292662c.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Явка на выборах в Госдуму России, составила 51,72 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.Выборы в Госдуму России: более 200 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании>>Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Россияне выбирали депутатов Госдумы на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Памфилова добавила, что за время голосования и до четверга не поступило ни одной жалобы избиркомов, которая требовала бы рассмотрения ЦИК.По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ – 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия – за правду", которая получит 27 мест в Госдуме. Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР – от нее проходят 21 депутат и "Новые люди" (13). По одному депутату от "Партии Роста", "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, госдума рф, выборы, новости из россии