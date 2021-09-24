https://sputnik-georgia.ru/20210924/grad-dozhd-veter--nepogoda-sozdala-problemy-po-vsey-gruzii-259853492.html

Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы по всей Грузии

Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы по всей Грузии

Вслед за Западной Грузией ливневые дожди с градом перекинулись и на восток страны, создав немало проблем населению 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T10:34+0400

2021-09-24T10:34+0400

2021-09-24T12:08+0400

новости

грузия

стихийное бедствие

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вслед за Аджарией и Гурией проблемы из-за непогоды возникли и в регионе Кахети (Восточная Грузия).Сильный ветер, град и ливень повредили крыши десятков домов в Кахети. Соответствующие службы приступают к ремонтным работам.Оползни в Аджарии – в Кобулетском районе 159 семей отрезаны от внешнего мира>>По словам губернатора Кахети Ираклия Шиошвили, средства на восстановление инфраструктуры, поврежденной стихией, будут выделены из госбюджета.Накануне ночью в результате града в Кварели и Телави пострадали виноградники, сельскохозяйственные угодья и крыши домов. С утра специальная комиссия приступила к подсчету ущерба, размеры которого станут известны позднее.Сейчас разгар ртвели – сбор урожая винограда. Те фермеры региона, которые успели собрать виноград, смогли спасти его. Но те, кто еще не приступал к сбору винограда, практически потеряли весь урожай.Непогода создала серьезные проблемы и региону Аджарии, где из-за проливных дождей активизировались оползневые процессы. Некоторые жители Батуми, а также районов Хелвачаури и Кобулети остались без крыши над головой. Несколько семей оказались отрезанными от внешнего мира, повреждены мосты и дороги. В автономии создан штаб по ликвидации последствий стихии и комиссия по подсчету ущерба. Местные власти обещают помочь пострадавшим семьям. С последствиями стихии борются и в Гурии.Глава Департамента по связям с регионами правительства Грузии Лери Барнабишвили заявил, что по решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, государство возместит ущерб, нанесенный стихией. Это касается и жителей, которые пострадали в результате стихии в конце августа. Кварельскому району дополнительно выделили один миллион лари на ремонт домов, которые были повреждены в селах Гавази, Шакриани, Кучатани, Греми и Шилда.Правительство Грузии ранее уже выделило 1,5 миллиона лари (более 482,3 тысячи долларов) и теперь дополнительно выделило 1 миллион (321, 5 тысячи долларов)."По поводу последствий стихии в Гурии и Аджарии. Местные власти уже приступили к ликвидационным работам в координации с центральным правительством. Подключены все соответствующие ведомства, мобилизована тяжелая техника. Я беседовал с премьер-министром, и было принято решение, что восстановление поврежденных домов будет финансироваться из госбюджета. Хочу заверить население: ни один гражданин не останется без внимания, у всех будет максимальная поддержка правительства", – заявил Барнабишвили.Синоптики прогнозируют обильные осадки и 22-24 сентября, предупреждая о возможных наводнениях и оползневых процессах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, стихийное бедствие