Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Грузинские туроператоры будут пользоваться сайтом идентификации ковид-статуса граждан
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - по одной из батумских улиц гуляют туристы с Ближнего Востока
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Создание так называемых "зеленых зон" обеспечит экономическую стабильность бизнес-сектору, в том числе и туристической индустрии
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. С принципом работы сайта онлайн-платформы covidpass.moh.gov.ge, созданной для предотвращения распространения коронавируса, ознакомились представители туристического сектора.
Презентацию для туроператоров провел в пятницу глава инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.
Специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан заработал в Грузии 14 сентября. При помощи платформы можно узнать о ковид-статусе как гражданина Грузии, так и иностранца по специальному QR-коду.
"Сегодняшняя встреча была очень плодотворной. Представители отрасли хотят, чтобы приложение было внедрено и были определены зеленые зоны, которые, с одной стороны, позволят им поддерживать экономическую активность в случае любых эпидемиологических осложнений, а с другой - обеспечат безопасность потребителей", - сказал Перадзе.
Перадзе не исключает, что использование нового приложения может позволить бизнесменам, и в частности ресторанам, продлить рабочее время, которое сегодня заканчивается в 22:00.
На первом этапе применение платформы будет носить рекомендательный характер, а в случае успешного внедрения Координационный совет определится с дальнейшими действиями.
Создание так называемых "зеленых зон" в общей сложности обеспечит экономическую стабильность бизнес-сектору. После внедрения так называемого "ковид-пропуска", возможно, по словам Перадзе, на повестку дня встанет вопрос смягчения или отмены действующих ограничений.
По словам главы инспекции труда, "зеленый статус" будет присвоен тем гражданам, которые в течение последних 24 часов получили отрицательный результат быстрого теста на COVID-19; те, кто в течение последних 72 часов получили отрицательный результат ПЦР-теста; те, кто в течение последних шести месяцев переболели коронавирусом и те, кто дважды вакцинирован.
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