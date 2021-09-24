https://sputnik-georgia.ru/20210924/gruzinskie-turoperatory-budut-polzovatsya-saytom-identifikatsii-kovid-statusa-grazhdan-259867695.html

Грузинские туроператоры будут пользоваться сайтом идентификации ковид-статуса граждан

Грузинские туроператоры будут пользоваться сайтом идентификации ковид-статуса граждан

Создание так называемых "зеленых зон" обеспечит экономическую стабильность бизнес-сектору, в том числе и туристической индустрии 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T17:21+0400

2021-09-24T17:21+0400

2021-09-24T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. С принципом работы сайта онлайн-платформы covidpass.moh.gov.ge, созданной для предотвращения распространения коронавируса, ознакомились представители туристического сектора.Презентацию для туроператоров провел в пятницу глава инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе. Специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан заработал в Грузии 14 сентября. При помощи платформы можно узнать о ковид-статусе как гражданина Грузии, так и иностранца по специальному QR-коду. Число посетивших Грузию в августе иностранцев выросло в шесть раз>>Перадзе не исключает, что использование нового приложения может позволить бизнесменам, и в частности ресторанам, продлить рабочее время, которое сегодня заканчивается в 22:00.На первом этапе применение платформы будет носить рекомендательный характер, а в случае успешного внедрения Координационный совет определится с дальнейшими действиями.Создание так называемых "зеленых зон" в общей сложности обеспечит экономическую стабильность бизнес-сектору. После внедрения так называемого "ковид-пропуска", возможно, по словам Перадзе, на повестку дня встанет вопрос смягчения или отмены действующих ограничений.По словам главы инспекции труда, "зеленый статус" будет присвоен тем гражданам, которые в течение последних 24 часов получили отрицательный результат быстрого теста на COVID-19; те, кто в течение последних 72 часов получили отрицательный результат ПЦР-теста; те, кто в течение последних шести месяцев переболели коронавирусом и те, кто дважды вакцинирован.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, туризм, коронавирус covid-19