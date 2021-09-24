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Грузинский теннисист не сумел выйти в полуфинал на турнире в Меце
Грузинский теннисист не сумел выйти в полуфинал на турнире в Меце
Выход в ¼ финала позволил заработать Басилашвили 45 рейтинговых очков и 14 тысяч евро призовых 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T22:12+0400
2021-09-24T22:12+0400
2021-09-24T22:12+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) не сумел выйти в полуфинал турнира из серии АТР-250 во французском Меце.В матче ¼ финала Басилашвили в двух сетах с одинаковым счетом 3:6 уступил Гаэлю Монфису (20) из Франции. Матч продолжался чуть больше часа.Басилашвили выглядел очень уставшим и совершал большое количество невынужденных ошибок. К тому же грузин слабо действовал на своей второй подаче – всего 38 процентов выигранных мячей против 69 у Монфиса. Как итог - француз сумел сделать три брейка и лишь раз отдал свою подачу.Состояние Басилашвили можно объяснить тем, что накануне, в матче 1/8 финала против испанца Алехандро Давидович Фокина, он провел на корте почти три часа. В то время как Монфис на свою встречу против Филиппа Кольшрайбера затратил всего полтора часа.Выход в ¼ финала позволил заработать Басилашвили 45 рейтинговых очков и 14 тысяч евро призовых.Moselle Open продлится до 26 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет 481 тысячу евро, а действующим победителем является француз Жо-Вильфрид Тсонга.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис
Грузинский теннисист не сумел выйти в полуфинал на турнире в Меце
Выход в ¼ финала позволил заработать Басилашвили 45 рейтинговых очков и 14 тысяч евро призовых
ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) не сумел выйти в полуфинал турнира из серии АТР-250 во французском Меце.
В матче ¼ финала
Басилашвили в двух сетах с одинаковым счетом 3:6 уступил Гаэлю Монфису (20) из Франции. Матч продолжался чуть больше часа.
Басилашвили выглядел очень уставшим и совершал большое количество невынужденных ошибок. К тому же грузин слабо действовал на своей второй подаче – всего 38 процентов выигранных мячей против 69 у Монфиса. Как итог - француз сумел сделать три брейка и лишь раз отдал свою подачу.
Состояние Басилашвили можно объяснить тем, что накануне, в матче 1/8 финала против испанца Алехандро Давидович Фокина, он провел на корте почти три часа. В то время как Монфис на свою встречу против Филиппа Кольшрайбера затратил всего полтора часа.
Выход в ¼ финала позволил заработать Басилашвили 45 рейтинговых очков и 14 тысяч евро призовых.
Moselle Open продлится до 26 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет 481 тысячу евро, а действующим победителем является француз Жо-Вильфрид Тсонга.
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